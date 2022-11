Sapevamo tutti che il momento dell’addio sarebbe arrivato e così è stato. La ABC, l’emittente che ospita la serie negli Stati Uniti, ha infatti svelato quali saranno gli episodi nei quali il personaggio di Meredith Grey farà la sua ultima apparizione.

Ellen Pompeo vestirà i panni di Meredith per l’ultima volta, svelati gli episodi

In onda dal 2005 Grey’s Anatomy ha visto moltissimi personaggi chiave lasciare la fortunata serie TV. Del resto, dopo ormai quasi vent’anni dalla messa in onda del primo episodio, non poteva che succedere.

La Pompeo aveva già precedentemente dichiarato la sua intenzione di abbandonare il camice del medical drama, salvo poi rinnovare il contratto per un’ulteriore stagione - la 19esima - appunto in onda in Italia dallo scorso 2 novembre su Disney+.

Nella diciannovesima stagione la Pompeo compare solo per 8 episodi, di cui 6 sono già andati in onda negli Stati Uniti prima della consueta pausa tra un blocco e l’altro di episodi.

Ed è proprio nel secondo blocco, in programma il prossimo febbraio 2023, che la Pompeo tornerà a vestire i panni di chirurgo per l’ultima volta.

Nel trailer diffuso dalla ABC scopriamo così che la Pompeo vestirà per la penultima volta i panni di chirurgo nell’episodio in onda il 23 febbraio per tornare poi nel finale di stagione, dando così il definitivo addio alla serie che l’ha resa famosa.

In "I'll Follow the Sun", questo il titolo dell’episodio, vediamo Meredith salutare colleghi e amici, in vista della sua partenza per Boston dove sarà impegnata a seguire un’importante ricerca sull’Alzheimer.

Gli altri personaggi che hanno lasciato Grey’s Anatomy

I fans di Grey’s Anatomy sono stati abituati a dolorose separazioni. Come non ricordare il tragico incidente che portò all’eroica morte di George O'Malley (interpretato da T. R. Knight); lo straziante saluto tra Meredith e sua sorella Lexie (alla quale presta il volto Chyler Leigh) fino ad arrivare all'apice del dramma con la morte del "Dottor Stranamore" Derek (interpretato da Patrick Dempsey), eterno amore della protagonista.

Ma sono davvero tanti gli attori - e quindi i personaggi - che hanno salutato il famoso ospedale di Seattle. Tra questi

Preston Burke interpretato da Isaiah Washington

interpretato da Isaiah Washington Cristina Yang interpretata da Sandra Oh

interpretata da Sandra Oh Alex Karev interpretato da Justin Chambers

interpretato da Justin Chambers Mark Sloan alias il "Dottor Bollore" interpretato da Eric Dane

alias il "Dottor Bollore" interpretato da Eric Dane Callie Torres interpretata da Sara Ramírez

interpretata da Sara Ramírez Arizona Robbins interpretata da Jessica Capshaw

Insomma, del vecchio cast originale sono pochi i sopravvissuti: Miranda Bailey e Richard Webber.

Leggi anche: Iniziate le riprese di True Detective 4, nel cast anche Jodie Foster

Grey’s Anatomy verrà cancellata dopo l’uscita di scena di Meredith Grey?

Il personaggio di Meredith Grey è da sempre quello principale dello show televisivo. È suo cognome che campeggia all'ingresso dell’ospedale che ospita le vite dei personaggi; sua la voce narrante di ogni episodio.

Lecito quindi chiedersi se Grey’s Anatomy verrà cancellata dopo che il suo storico personaggio non sarà più presente.

A tal proposito Shonda Rhimes, aveva già rilasciato diverse dichiarazioni in merito affermando che lo show sarebbe proseguito anche senza la sua protagonista principale.

Ma, assieme all’abbandono di Patrick Dempsey, questo è davvero un duro colpo per la serie e la domanda vera è: ha senso proseguire ancora con Gre’s Anatomy?

Ai posteri l'ardua sentenza.