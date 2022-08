Sono passati ormai quasi vent'anni da quando Grey's Anatomy ha fatto il suo debutto conquistando i piccoli schermi di tutto il mondo e i cuori dei suoi fan più datati. La serie cult di Shonda Rhimes la sceneggiatrice oggi conosciuta anche per Bridgerton, è arrivata alla sua 19esima stagione.

Sembra però che inizieremo a vedere sempre meno uno dei volti che più di tutti rappresentano la serie. Ecco di quale attrice stiamo parlando e quando usciranno le nuove puntate in America e in Italia. Se ancora non lo avere fatto è decisamente arrivato il momento di mettervi in pari con gli episodi!

Grey's Anatomy si prepara all'addio di Ellen Pompeo? Cosa sappiamo

Grey's Anatomy è ormai entrata nella cultura pop, questo è ormai un dato di fatto. La serie tv è così famosa che non solo i suoi spettatori più affezionati, ma anche quelli che la guardano sporadicamente hanno imparato ad associarvi i volti degli attori più celebri come Patrick Dempsey o Sandra Oh per citarne solo alcuni e ovviamente Ellen Pompeo, che interpreta la protagonista che dà il nome alla serie, Meredith Grey.

Proprio su quest'ultima avevano già iniziato a circolare le voci che la vorrebbero "ridimensionata". Sembrerebbe infatti che la Pompeo sarà presente solo in 8 episodi, una minima parte rispetto a quelli previsti per la stagione.

Voci che sembrano farsi sempre più concrete. La decisione infatti sarebbe stata presa dalla stessa attrice già impegnata in altri progetti al di fuori del personaggio che ha interpretato per così tanto tempo.

La creatura audiovisiva della Rhimes quindi, potrebbe anche andare avanti ed evolversi nella trama anche senza di lei.

Quando esce la nuova stagione e dove eravamo rimasti

Stando alle prime informazioni saranno tra le 20 e le 23 le puntate della nuova stagione di Grey's Anatomy e la sua uscita in America è prevista per l'autunno, ad ottobre 2022 ed è prevista in Italia più o meno nello stesso periodo, sicuramente per il medesimo anno. La sua visione inoltre sarà disponibile in streaming sulla piattaforma di DisneyPlus.

Sul finale della 18esima stagione abbiamo visto Meredith sul punto di andarsene. Sarà davvero così? Le possibilità, arrivati a questo punto, ci sono tutte! Non ci resta che attendere ancora un po' per scoprirlo definitivamente.

L'addio più clamoroso

Ad oggi, l'addio alla serie che ha suscitato più clamore è stato senza dubbio quello del già citato Patrick Dempsey, che ha comunque già trovato la sua fortuna insieme al collega italiano Alessandro Borghi nella serie tv di Sky, Diavoli.

Dempsey, che per Grey's Anatomy interpretava Derek esce di scena con l'escamotage di una morte struggente. Il personaggio infatti muore in sala operatoria a livello cerebrale ed è la stessa Meredith a firmare i moduli per l'interruzione dei supporti vitali che alimentano il suo corpo, senza però permettergli di vivere davvero.

A differenza della Pompeo, a quanto pare dietro l'addio di Dempsey a Grey's Anatomy ci sarebbero state delle importanti e inconciliabili divergenze con la stessa Shonda che avrebbero spinto l'attore a chiudere definitivamente con la serie.