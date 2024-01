Dopo Narcos arriva "Griselda": ecco quando esce la serie Netflix sulla donna criminale

Una nuova serie è pronta a incuriosire gli spettatori con una trama accattivante e misteriosa. I fan di Narcos, e simili, non stanno più nella pelle. "Griselda" conquisterà tutti gli abbonati: ecco quando esce e tutte le curiosità sulla nuova serie tv in onda su Netflix.

È una delle serie perfette per gli appassionati di crime e mistero: parliamo di Griselda, nuovo prodotto in arrivo su Netflix con una donna potente ed eccentrica.

La serie tv è ispirata alla vita dell'ambiziosa imprenditrice colombiana Griselda Blanco che, oltre a essere una madre affettuosa, è anche la creatrice di uno dei cartelli di droga più redditizi di sempre.

Crime e mistero si uniscono nei 6 episodi, in cui ferocia e fascino ne saranno protagonisti: la serie è stata infatti definita una "Narcos al femminile", riferendosi all'imprendibile serie tv tratta dalla storia criminale più famosa di sempre.

Non resta che scoprire altre imperdibili curiosità sulla nuova serie in arrivo su Netflix.

A interpretare Griselda Blanco è una delle attrici più amate di sempre, Sofia Vergara, molto apprezzata per il suo ruolo di Gloria in Modern Family.

L'attrice passa così dalla commedia al crimine, ricoprendo un ruolo molto amato dalla stessa Sofia Vergara, la quale ha dichiarato:

Griselda è un personaggio complesso, un personaggio che ho adorato fin da subito proprio per il fatto che non riuscivo a capirla fino in fondo, ma anche perché ha avuto quella sete di indipendenza economica dagli uomini che ho anche io.