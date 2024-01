Dalla realtà alla serie Netflix: la storia vera di Griselda, la regina del narcotraffico

In pochi giorni è rientrata nella top10 di Netflix, divenendo una delle serie tv più viste della piattaforma.

Dietro il personaggio di Griselda interpretato da Sofia Vergara si nasconde però la storia vera della boss più famosa del mondo.

Griselda: la serie Netflix sulla boss criminale

La serie Netflix Griselda ha conquistato il pubblico che, grazie anche alla presenza di Sofia Vergara, non ha perso l'occasione per premere play sulla piattaforma.

I creatori di Narcos decidono così di dare vita alla storia di Griselda Blanco, considerata la regina del narcotraffico colombiano, oltre che la donna più potente in tutto il mondo negli anni '90.

Questo e molto altro serve per ricostruire la figura di Griselda, la cui vita è stata ricca di successi ma anche di tormenti: scopriamo la storia vera della boss della droga.

La storia vera di Griselda, la regina del narcotraffico

Tante sono le storie basate su storie vere, come il Tatuatore di Auschwitz e Griselda, la serie che in pochi giorni ha conquistato le classifiche di Netflix.

Nata il 15 febbraio a Cartagena nel 1943, Griselda Blanco ha vissuto un'infanzia di povertà e difficoltà, vivendo con la madre alcolizzata e in assenza del padre.

Per sopravvivere, Griselda percorre la strada della prostituzione e, all'età di 20 anni, conoscerà Carlos Trujillo, falsario di documenti che, a causa di problemi finanziari, verrà ucciso dalla stessa Griselda, dando così inizio alla sua strada verso la criminalità.

La strada verso la criminalità di Griselda Blanco

Negli anni '80, Griselda Blanco diviene la maggiore rappresentante del narcotraffico in Colombia, anche grazie al matrimonio con Alberto Bravo, noto trafficante che le spianerà la strada.

La sua dedizione al mondo criminale continua anche durante la nascita dei suoi figli, dimostrando la sua fedeltà alla criminalità chiamando uno di loro Michael Corleone.

A causa di alcuni problemi con i suoi collaboratori, Griselda verrà però incarcerata per 20 anni, venendo rilasciata solo nel 2004.

La storia vera di Griselda Blanco e la sua tragica morte

La storia di Griselda Blanco è una delle più note in tutto il mondo, divenendo la maggiore rappresentante del mondo narcotrafficante della Colombia.

Dopo la sua esperienza in carcere, seguirà però un triste epilogo per Griselda Blanco che, nel 2012, verrà assassinata da due sicari su una moto.

Tante sono le vicissitudini e le avventure che ci sono state nella sua vita, anni in cui è entrata in contatto anche con un'altra importante personalità nel mondo della droga.

Griselda Blanco e il legame con Pablo Escobar

Se lei è stata la regina del narcotraffico, Pablo Escobar si può definire il re e le loro strade hanno avuto modo di incrociarsi.

A Medellín, alla sola età di 12 anni, Griselda e Blanco hanno intrapreso un rapporto di amicizia, divenendo l'un l'altro un punto di riferimento anni dopo per lo spaccio di droga.

Il loro rapporto sarà destinato al cambiamento solo dopo il trasferimento di Griselda negli Stati Uniti, anni in cui verrà definita regina nel suo settore, portando alla nascita della paura in Pablo in vista della perdita del suo trono.

Leggi anche: All American Nightmare: la storia vera della serie Netflix che ha sconvolto il mondo