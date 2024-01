Le 5 migliori serie TV di Harlan Coben da vedere tutto d'un fiato e dove trovarle

Le migliori serie TV dello scrittore Harlan Coben, tra miniserie tratte dai suoi best seller e serie create dal maestro del thriller.

Se stai cercando le migliori serie TV di Harlan Coben, non c’è dubbio: sei un vero appassionato di thriller, cerchi intrighi e misteri da svelare e ami i colpi di scena.

Lo scrittore statunitense non ne sbaglia una – o quasi. La sua immensa produzione di romanzi, molti dei quali diventati best seller, è una fonte inesauribile di suspense per tutti gli amanti del thriller.

La scrittura immersiva, ma anche incredibilmente scorrevole, lo rende uno dei migliori nel suo campo. E non è un caso che la capacità di Harlan Coben nel descrivere nei minimi dettagli le scene e le azioni dei suoi personaggi abbia attirato l’attenzione di chi, di quei best seller, si è immaginato subito una trasposizione per il piccolo schermo.

Netflix ha stretto un patto con l’autore, per sviluppare ben 14 romanzi in serie e miniserie, con Coben come produttore esecutivo, da distribuire sulla piattaforma. Non solo, perché lo scrittore ha anche creato una serie TV, oggi disponibile su Prime.

Se ti stai addentrando in questo mondo ricco di tensione e svolte improvvise di trama, scopri quali sono le 5 migliori serie TV di Harlan Coben da non perdere.

1. The Stranger

Il patto tra Harlan Coben e Netflix ci ha permesso di immergerci in una delle serie TV thriller più affascinanti degli ultimi tempi. Parliamo di The Stranger, la miniserie composta da 8 episodi, pubblicata in Italia nel 2020.

La curiosità scaturisce sin dal primo episodio in cui Adam Price (interpretato da Richard Armitage, attore presente in molte delle miniserie Netflix tratte dai romanzi di Coben) viene avvicinato da una sconosciuta che gli rivela un segreto sconcertante su sua moglie. È un caso che proprio la donna con cui Price ha avuto due figli sparisca poco dopo essere stata messa alle strette dal marito per conoscere la verità?

The Stranger intriga, ci fa porre domande, ci fa chiedere cosa succederà nel prossimo episodio. Insomma, è la ricetta per una perfetta miniserie da vedere tutto d’un fiato su Netflix.

2. Stay close

Richard Armitage torna a prestare il suo volto a uno dei personaggi di Stay close, la miniserie Netflix pubblicata nel 2021.

La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Harlan Coben, pubblicato nel 2012.

Come per la maggior parte dei lavori dello scrittore, anche Stay close si apre presentandoci una quotidianità semplice e tranquilla che viene, però, sconvolta da eventi inquietanti. In questo caso, parliamo di presunti rapimenti avvenuti a 17 anni di distanza tra loro che faranno emergere insospettabili segreti. Chi è davvero innocente?

Altro punto a favore della miniserie tratta dal romanzo di Coben è la psicologia dei personaggi. Un lavoro per niente facile quando si decide di trasporre un’opera scritta in immagini – specialmente se parliamo di miniserie – ma che in questo caso si dimostra particolarmente efficace.

3. Shelter

Con Shelter entriamo ancora più a fondo nella grande produzione letteraria di Harlan Coben.

La miniserie, infatti, è tratta dal primo romanzo della serie di Mickey Bolitar, nipote di Myron Bolitar, al quale Coben dedica un’altra serie di ben 11 romanzi.

Ci troviamo di fronte a protagonisti adolescenti che devono fare i conti con sparizioni e altri misteri che cambieranno per sempre la loro vita, nonché le loro certezze.

Pur essendoci alcune differenze tra serie e romanzo – dettate anche da alcune ferree regole della produzione seriale – Shelter rimane un ottimo prodotto, anche nella sua versione per il piccolo schermo.

A differenza delle altre serie TV di Harlan Coben presentate in questo elenco, la serie è disponibile su Prime Video.

4. Safe

Tra le migliori serie TV di Harlan Coben non possiamo non menzionare Safe, disponibile su Netflix. Questa serie di 8 episodi, infatti, è stata creata dallo scrittore direttamente per la TV.

Gli snodi narrativi non sono diversi rispetto a quelli dei suoi libri. Ancora una volta, Coben ci spinge a esplorare un campo minato di oscuri segreti, mettendoci faccia a faccia con personaggi che non sono ciò che dicono di essere.

O meglio, a smascherarli è Tom – interpretato da Michael C. Hall, già elogiato per il suo ruolo in Dexter – la cui figlia è appena scomparsa. L’evento porta Tom a indagare su tutti coloro che vivono in una comunità che si è isolata completamente dal mondo.

Il male, quindi, non sembra rimasto all’esterno, nonostante tutti i tentativi di relegarlo quanto più lontano possibile da una società perfetta e unita.

5. Svaniti nel nulla

Concludiamo la nostra lista delle migliori serie di Harlan Coben con un’altra miniserie presente su Netflix, ispirata a un suo romanzo. Parliamo di Svaniti nel nulla (Gone for good).

Anche in questo caso, partiamo da un caso irrisolto. La serie, però, funziona benissimo anche per il fatto che per ogni episodio lo spettatore viene a conoscenza di dettagli riguardo a un evento che ha sconvolto la vita di diversi personaggi.

Questo ci permette di completare il puzzle per arrivare alla rivelazione finale che, in perfetto stile Coben, colpisce e soddisfa.

