Il ritorno di He-Man su Netflix: quando esce e curiosità sulla nuova serie animata

Si avvicina il ritorno di He-Man che renderà felici tutti gli appassionati del favoloso mondo di Eternia: ecco quando esce su Netflix Masters of the Universe: The Revolution.

Manca sempre meno al ritorno su Netflix di una delle serie più attese di sempre, Masters of the Universe: The Revolution.

L'attesa sta per finire e il pubblico potrà finalmente vedere le nuove avventure di He Man: ecco quando esce l'attesa serie.

Il ritorno su Netflix della serie Masters of the Universe: The revolution

La serie animata cult degli anni '80 è pronta a ritornare su Netflix, dopo una prima parte che ha entusiasmato tutti gli abbonati alla piattaforma.

Dopo la "Revelation" avviene così la "Revolution", il secondo capitolo della serie ideata da Kevin Smith che, dopo qualche anno, decide di proseguire la strada intrapresa.

Si farà così ritorno ad Eterna: ma dove eravamo rimasti? Ecco tutti i dettagli.

Da "Revelation" a "Revolution": la serie Netflix tanto attesa

Oltre a segnare le serie tv e i film tratti dai videogiochi in uscita nel 2024, il pubblico può anche gioire del tanto atteso ritorno di He-Man, protagonista della serie Masters of the Universe.

La magia di Eterna era stata risucchiata via durante la fase di "Revelation", portando all'arrivo di una setta guidata dal malvagio Triklops, veneratore di una tecnologia incapsulata nella scheda madre.

La ribellione di Skeleton nei confronti di una setta che non lo ha mai sostenuto ha però portato al risveglio della Scheda Madre, la quale inizia ad assimilarlo assumendo un aspetto sempre più tecnologico e spaventoso.

Cosa aspettarsi dalla prossima stagione? Ecco cosa arriverà sul piccolo schermo.

He-Man e le sue avventure nella serie Netflix

Non è finita qui: nel corso del primo appuntamento, abbiamo visto Adam, incarnatosi in He-Man, e Teela, la nuova maga suprema, arrivare alla conoscenza di un aspetto fondamentale della loro vita.

I due hanno infatti scoperto la loro importanza nel mantenimento di un equilibro a Eterna.

Il teaser pubblicato da Netflix lancia però alcuni indizi: He-Man sembrerebbe coinvolto in un nuovo scontro con Scare Glow, potendo però contare sul sostegno del padre Re Randor.

Non resta allora che scoprire la data d'uscita della serie Netflix.

Quando esce su Netflix la serie con He-Man

L'attesa sta per finire e, tra i titoli delle serie tv in uscita a gennaio 2024, bisogna segnare anche Masters of the Universe: The Revolution.

Il 25 gennaio è infatti previsto il suo ritorno su Netflix con una nuovo entusiasmante appuntamento in cui i colpi di scena non mancheranno l'opportunità di lasciare il pubblico col fiato sospeso.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Leggi anche: Le novità da non perdere in casa Mediaset: l'elenco delle fiction in uscita nel 2024