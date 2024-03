Quando esce House of the Dragon 2? Annunciata la data di uscita ufficiale

Quando uscirà la seconda stagione di House of the Dragon 2? Ecco la data ufficiale svelata recentemente negli USA.

Quando uscirà la seconda stagione di House of the Dragon 2? Sono tantissimi i fan della famosissima serie il Trono di Spade che al momento non vedono l’ora di scoprire la data ufficiale dell’uscita della seconda stagione della Casa del Drago.

È stata finalmente svelata la data di uscita ufficiale in America che, molto probabilmente, coinciderà con la messa in onda italiana su Sky e in streaming su Now.

In questo articolo, quindi, riportiamo le ultime notizie che abbiamo sulla data di uscita ufficiale di House of the Dragon 2.

Quando ci sarà la seconda stagione di House of the Dragon?

A rispondere alla domanda che tutti i fan del Trono di Spade si stanno facendo nell’ultimo periodo, ovvero “Quando arriva la seconda stagione di House of the Dragon” è Sky.

Infatti, come si legge nella scheda dedicata alla serie TV House of the Dragon:

Cresce l'attesa per la seconda stagione di House of the Dragon, la serie ambientata 200 anni prima de Il Trono di Spade. L'uscita è prevista per l'estate 2024.

È disponibile inoltre il trailer della seconda stagione per i fan che non vedono l’ora di scoprire cosa succederà nei prossimi episodi della serie.

Quando esce la Casa del drago?

Ma non è finita qui. Stando alle ultime notizie, la data dell’attesissima seconda stagione della serie spin-off House of the Dragon sarebbe sempre più vicina.

Le informazioni più precise in merito alla nuova data di uscita sono state annunciate ieri, lunedì 4 marzo, dal CEO di Warner Bros. Stando all’ultimo annuncio, la seconda stagione di House of the Dragon andrà in onda su HBO nel mese di giugno 2024.

Questo significa che, molto probabilmente, la serie debutterà in contemporanea con la programmazione USA anche in Italia, in particolare su Sky e in streaming su NOW.

Mancano solo 3 mesi, quindi, all'uscita ufficiale della Casa del Drago 2.

Chi è il Nutrigranchi?

Per gli appassionati del Trono di Spade, e i fan di House of the Dragon, una delle domande su cosa accadrà con la seconda stagione della serie, riguarda il personaggio del Nutrigranchi.

Effettivamente, il Nutrigranchi è un misterioso personaggio che viene nominato per la prima volta già nel primo episodio di House of the Dragon. Soltanto nel secondo episodio compare il Nutrigranchi.

A questo proposito, la figura di Nutrigranchi, ovvero di Craghas Drahar, deve il suo nome dal fatto che offre le sue vittime in pasto ai granchi.

Il Nutrigranchi rappresenterebbe quindi una minaccia per le Stepstones, ovvero l’importante tratta commerciale via mare per Casa Velaryon.

Il Nutrigranchi è quindi Craghas Drahar. Era un principe-ammiraglio di Myr, una delle Città Libere che faceva parte della Triarchia, insieme a Lys e Tyrosh, formatasi 10 anni prima degli eventi di House of the Dragon per sconfiggere la città di Volantis.

La seconda stagione di House of the Dragon

Come ben sanno i fan della serie TV, la prima stagione di House of the Dragon ha visto la conclusione dell’ultimo episodio con la morte di Re Viserys.

Questo momento ha quindi determinato un grande caos per i Targaryen, in particolare in merito al prossimo legittimo erede, tra il Principe Aegon o la Principessa Rhaenyra.

Dunque, cosa c’è da aspettarsi nella seconda stagione di House of the Dragon? Sicuramente, i prossimi episodi segneranno l’inizio della Danza dei Draghi.

Ognuna delle due parti quindi agirà al fine di ottenere il maggior numero di alleati e draghi possibile per poter ottenere il trono.

Ad aggiungersi all’attuale cast della serie di House of the Dragon saranno anche gli attori: Gayle Rankin, Russell Beale, Freddie Fox e Abubakar Salim.