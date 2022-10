Il finale adrenalinico di House of dragon ha lasciato a bocca aperta i fan della serie. Negli ultimi minuti della decima puntata della prima stagione si è assistiti a un vero punto di non ritorno che i lettori dei libri di George R. R. Martin già conoscono alla perfezione. Si tratta dell’inizio della danza dei draghi che porterà molto sangue in casa Targaryen.

Cosa è la danza dei draghi, momento cruciale di House of Dragon

I Targaryen sono noti nel mondo di Game of thrones per essere l’unica casata che possiede un alleato che nessun’altra casata possiede: i draghi. A ciascun Targaryen, infatti, alla nascita gli viene affidato un drago che sarà suo fino alla fine dei suoi giorni.

Ma cosa si intende per danza dei draghi? A discapito di quanto si possa immaginare, non riguarda i draghi. Si tratta della guerra interna alla famiglia Targaryen che coinvolgerà anche altre casate alleate. In particolare da una parte avremo i sostenitori di Aegon II, figlio del Re Viserys e Alicent Hightower. Ad allearsi con questa fazione dei verdi ci saranno le casate Baratheon, Lannister, Hightower e Redwyne.

Dall’altro lato, invece, ci sarà la fazione dei neri, capitanata dall’erede al trono scelta quando Viserys era in vita. Stiamo parlando di sua figlia Rhaenyra. Al suo fianco ci saranno le casate Stark, Tully, Velaryon, Greyjoy e Arryn. Questi schieramenti porteranno a tanto spargimento di sangue che coinvolgerà civili e non.

Cosa ha scatenato la danza dei draghi?

Nell’ultima puntata di House of dragon, la serie tv della HBO che in Italia va in onda su Sky Atlantic, abbiamo assistito al motivo scatenante che porterà alla danza dei draghi.

Attenzione spoiler. Aemond, secondogenito di Alicent e Re Viserys, recatosi a casa Baratheon, si imbatte in Lucerys, secondogenito di Rhaenyra, arrivato per lo stesso motivo, ossia chiedere l’appoggio di Lord Borros Baratheon. Ma Aemond non si lascia sfuggire la possibilità di avere la sua personalissima vendetta su Lucerys, dopo la perdita dell’occhio avvenuta anni prima durante uno scontro con i figli di Rhaenyra. Aemond inizia a seguirlo tra i cieli del Golfo dei naufragi con il suo drago Vhagar. Lucerys è a bordo del suo Arrax, ma il clima poco favorevole a un drago ancora giovane come Arrax portano quest’ultimo a soccombere. Arrax e Lucerys sono annientati da Vhagar gettando Rhaenyra nella disperazione per la morte del suo amato figlio.

