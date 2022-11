Tra le numerose indiscrezioni sulla prossima stagione di House of Dragon, c'è quella della partecipazione di Elizabeth Olsen, l'attrice famosa in tutto il mondo per la sua interpretazione di Wanda Maximoff. Ma è tutto vero? Un'intervista della Olsen ci rivela la verità dei fatti.

Tutti i fan di House of the Dragon e del Trono di Spade sanno bene che la prima stagione della storia ambientata a casa Targaryen è giunta al termine.

Tuttavia, non si arrestano i rumors circa una seconda stagione che, però, potrebbe arrivare sui nostri schermi solo nel 2024.

Insomma, a differenza dell’amatissimo “Trono di Spade”, sembra che l’attesa per vedere nuovamente i personaggi di House of the Dragon sia più lunga.

Nonostante ciò, sono numerose le indiscrezioni sulla prossima stagione e altrettante le domande che i fan si stanno ponendo.

Infatti, secondo alcune voci, nella prossima stagione di House of the Dragon potremo ammirare la bravissima Elisabeth Olsen, famosa per aver interpretato il personaggio di Wanda negli Avangers, ma non solo.

È tutto vero? L’attrice ha deciso di rispondere a queste indiscrezioni in un’intervista. Andiamo a scoprire cos’ha detto e se potremo davvero vederla in House of the Dragon.

Elizabeth Olsen ci sarà nella prossima stagione di House of Dragon?

Se sei un vero fan della saga del Torno di Spade, magari sei a conoscenza del fatto che Elizabeth Olsen fece un provino per vestire i panni di Daenerys, ruolo successivamente affidato a Emilia Clarke.

Ebbene, Elizabeth Olsen riuscirà ad apparire nel presule spin-off della serie che ha incollato migliaia di telespettatori allo schermo?

Per rispondere a questa domanda, l’attrice di Wanda è stata intervistata da una rivista americana, dove ha però affermato di non avere alcun contratto in corso con la produzione di House of the Dragon.

Elizabeth Olsen non è nel cast di House of Dragon: le sue parole

Come abbiamo affermato, Elizabeth Olsen è stata intervistata e, tra le innumerevoli domande, ne è capitata proprio una sulla sua presunta partecipazione ad House of the Dragon.

Eppure, la Olsen ha stupito coloro che ci stavano sperando molto: lei non sa nulla di questa presunta partecipazione, anzi, non conosce nemmeno il regista della serie.

Infatti, la Olsen ha proprio detto:

"Non riesco a immaginare come gli sia venuto in mente, non conosco nemmeno il tipo!"

Elizabeth Olsen e House of Dragon: potrebbe entrare nel cast?

Tuttavia, ai fan più accaniti della serie è noto che Elizabeth Olsen abbia già partecipato ai provini per entrare a far parte del cast del Trono di Spade.

Infatti, successivamente all’intervista, l’interprete di Wanda Maximoff è stata intervistata nuovamente ai microfoni di Entertainment Tonight ed ha affermato che non sarebbe affatto dispiaciuta se venisse contattata per entrare ufficialmente nel cast di House of the Dragon.

Insomma, ancora non sappiamo quale sarà il futuro dei personaggi della saga (se non prendiamo in considerazione qualche piccolo spoiler, ovviamente), ma forse potremo davvero vedere la Olsen nella serie di HBO.

Cosa succederà nella prossima stagione di House of the Dragon?

Lo spin-off prequel del Trono di Spade ha lasciato moltissimi telespettatori con il fiato sospeso per le vicende di Rhaenyra Targaryen e la sua famiglia.

Insomma: ascolti da record, fan entusiasti del ritorno a Westeros, accompagnati da polemiche, come sempre accade in questi casi.

Ebbene, coloro che sono davvero appassionati delle vicende sono già in ansia per quello che succederà nel 2024, quando verrà rilasciata ufficialmente la seconda stagione della saga.

Ma cosa possiamo aspettarci? Sicuramente la seconda stagione sarà segnata dalla guerra tra le due fazioni che si sono andate a creare nel corso della prima e verrà resa nota come la “Danza dei Draghi”, come scritto sui libri ai quali si ispira la serie.

Infatti, anche Games of Thrones si era mossa in questo modo: la serie aveva seguito, quasi fedelmente, i libri di George R.R. Martin.

Ci saranno gli stessi attori in House of the Dragon?

Una domanda che coloro che si sono affezionati al cast continuano a ripetersi è: gli attori cambieranno?

Secondo quanto affermato dal regista, gli attori rimarranno gli stessi e tutta la storia verrà raccontata al presente.

Inoltre, non è ancora chiaro per quante stagioni si svilupperà House of the Dragon, ma per il momento non ci resta che attendere la seconda stagione che vedrà la luce sui nostri schermi nel corso del 2024.

Potremmo ipotizzare, a seguito della prossima stagione, che ce ne saranno altre ma, al momento, è fin troppo presto per affermarlo con certezza.

