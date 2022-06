Sono appena state rilasciate nuove anticipazioni sullo spin-off più atteso di sempre: House of the Dragon. Il sequel de Il Trono di Spade ha una data di uscita! Ecco ogni anticipazione possibile.

PUBBLICATO: 5 ore fa

Il mitico show della HBO, il Trono di Spade (Game of Throne), campione di ascolti e per lungo tempo il più visto al mondo, prima che la pandemia spingesse La Casa di Carta in vetta, torna davanti ai nostri occhi.

Dopo trepidante attesa, per tutti gli appassionati è stata annunciata la data di uscita della serie TV sequel, con tanto di locandina in Italiano appena rivelata.

Lo spin-off si chiamerà House of the Dragon e sarà ambientato secoli prima delle vicende della serie madre, di cui avrà gli stessi creatori: George R.R. Martin, Ryan Condal e Miguel Sapochnik.

La trama ruoterà attorno ai Targaryen con Emma D'Arcy ad interpretare la Principessa Rhaenyra.

Vediamo tutto quello che si conosce: trama dettagliata, data di uscita in Italia, cast e anticipazioni varie.

Casa Targaryen protagonista dello spin-off più atteso di sempre. Dettagli sulla trama

Il sequel sarà incentrato sulla storia della famiglia Targaryen e ambientato circa tre secoli prima delle vicende raccontate ne il Trono di Spade, Come sempre la storia prenderà ispirazione da un libro dello stesso G.G. Martin, “Fire & Blood”.

Al centro della trama vi sono i fatti che hanno messo i membri della famiglia l’uno contro l’altro sempre con l’obiettivo di contendersi il trono.

Vedremo in scena personaggi nuovi tra cui il re Viserys Targaryen, suo fratello Daemon e la figlia di questo Rhaenyra.

Basandosi sulle fonti scritte da cui è tratta la nuova Serie TV, tra cui “Fire & Blood”, la trama potrebbe partire dalla gesta Aegon il Conquistatore, colui che ha creato il Trono di Spade, e dal suo arrivo a Valyria, per poi andare avanti raccontando delle varie generazioni dei Targaryen, fino allo scoppio della guerra civile a Westeros.

Data di uscita di House of the Dragon e dove vederlo in streaming e on demand

House of the Dragon, formata da 10 episodi, porterà in scena gli antenati di Daenerys e andrà in onda in Italia il 22 agosto 2022, su Sky. In alternativa sarà possibile vedere lo show in streaming su Now TV.

Per il programma non è prevista la possibilità, per ora, di una visione in streaming su Netflix, Amazon Prime Video o Disney+. Per questa serie TV la programmazione italiana andrà di pari passo con quella americana, dove la messa in onda del primo episodio è fissata per il 21 agosto su HBO.

La location principale della serie

Una delle differenze tra Il Trono di Spade e House of the Dragon è la location principale, dove il primo è stato girato perlopiù in Irlanda, l’Inghilterra fa da sfondo all’altro.

Si tenga presente che il set è stato ospitato in diversi luoghi d'Europa, ma principalmente il Regno Unito e la Cornovaglia.

In particolare la gran parte delle riprese è avvenuta a Holywell Bay, vicino alla città di Newquay. Quindi dobbiamo aspettarci un'ambientazione per la serie fatta di bellissime spiagge e acque cristalline, che sono le più belle d’Inghilterra. Altre scene sono state girate a Kynance Cove, una baia che si trova più a Sud della regione. Ancora, tra le ambientazioni top della serie TV troviamo St. Michael’s Mount, un’isola della Cornovaglia.

A chi sia abituato a concepire il Regno Unito solo come Londra risulterà forse difficile immaginare quanto bella questa regione possa essere e quanto dovranno aspettarsi da questa scelta per la location.

Le scene girate fuori dal Regno Unito

Fuori dall’Europa ritorna per l’ambientazione di Westeros la città della Spagna centrale, Cáceres, che ha già ospitato il set della settima stagione de Il Trono di Spade per alcune delle scene svolte ad Approdo del Re.

Parte delle scene a Westeros sono state invece girate in Portogallo nel Castello di Monsanto.

Sempre per Approdo del Re nella serie originale si era scelto il Forte di San Lorenzo a Dubrovnik, nella nuova serie torna la Croazia con la città di Sebenico che sarà “Braavos”, una delle nove città libere.

Infine, anche il Marocco ospiterà il cast dello show con il sito di Essaouira scelto per la città di Astapor.

Cast completo, musiche e produzione della serie

Come la serie madre anche lo spin-off House of the Dragon è stato creato da Martin e Condal, con la partecipazione di Sapochnik che ha diretto il pilot e altri episodi.

Anche il cast completo e corredato degli elementi aggiuntivi è stato comunicato alla stampa e vedrà Emma D'Arcy come interprete di una delle figure principali cioè Rhaenyra Targaryen.

Ad interpretare gli altri personaggi principali saranno: Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno e Rhys Ifans.

Mentre il cast secondario sarà formato da: Milly Alcock, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Emily Carey, Harry Collett, Ryan Corr, Tom Glynn-Carney, Jefferson Hall, David Horovitch, Wil Johnson, John Macmillan, Graham McTavish, Ewan Mitchell, Theo Nate, Matthew Needham, Bill Paterson, Phia Saban, Gavin Spokes, Savannah Steyn.

Per quanto riguarda le musiche anche qui vediamo il ritorno di Ramin Djawadi a firmare il sequel, che ha già conquistato due Emmy con GoT.