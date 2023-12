House of dragon 2: tutte le incredibili anticipazioni dell'attesissima nuova stagione

House of dragon è lo spin-off della serie che ha infranto ogni record, Games of thrones. Amatissima e anche criticata, soprattutto per l'ultima stagione, Games of thrones prende ispirazione dai libri di George. R. R. Martin, il quale ha partecipato attivamente come sceneggiatore.

La prima stagione di House of dragon è stata un successo e ora è uscito il primo trailer della seconda stagione che arriverà a breve sul canale HBO, lo stesso del Trono di spade. Al suo debutto la premiere dello spin off è stata la più vista per un nuovo show sul network.

House of dragon 2: le anticipazioni sulla trama

Un primo trailer su HBO annuncia l'arrivo della seconda stagione di House of dragon. Le riprese sono durate diversi mesi e, finalmente, si intravedono i frutti di questo duro lavoro. I fan ovviamente sono in visibilio in vista di una nuova stagione ricca di avvenimenti importanti per casa Targaryen.

La prima stagione si era sviluppata in due parti. Per la seconda c'è stato un cambio di attori consistente, in quanto gli avvenimenti subitranno un importante salto temporale. L'ultima puntata si era conclusa con la guerra aperta tra le due donne di casa Targaryen. Da un lato, c'era Rhaenyra che dopo la perdita di Lucerys si è detta pronta a vendicarlo. Dall'altro, Alicent che ha mandato suo figlio sul trono con il nome di Aegon Targaryen II. La guerra porterà il nome di danza dei draghi e causerà morte e distruzione, tanto da non risparmiare nessuna fazione.

Gli sceneggiatori hanno rassicurato i fan, promettendo di restere fedeli alla storia raccontata nei libri di Martin, per quanto possibile. Chi ha letto i libri, ovviamente, sa già cosa aspettarsi da questa nuova stagione. Tra i personaggi che troveremo ricorrenti ci sono Cregan Stark, il lord di Grande Inverno. Inoltre, ci si aspetta di trovare anche due nuovi protagonisti, Addam e Alyn Velaryon, che avranno un ruolo importante durante la guerra.

Cast e data di uscita della seconda stagione

Quando HBO ha rilasciato il trailer della nuova stagione di House of dragon, ha anche ufficializzato che verrà rilasciata nell'estate del 2024, senza però comunicare l'esatta data di uscita.

Per quel che concerne il cast, ritroviamo Emma D'Arcy nel ruolo di Rhaenyra, Olivia Cooke in quello di Alicent, Matt Smith sarà Daemon Targaryen. Accanto a loro, ci sono Tom Glynn-Carney, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Toussaint, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Ewan Mitchell, Phia Saban, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Jefferson Hall e Matthew Needham. Sui nuovi personaggi, per il momento non sono state date notizie ufficiali. Pertanto, sarà una sorpresa per i numerosi fan.

Dalle prime anticipazioni rese note, pare che la seconda stagione sarà composta da otto episodi della durata di circa 60 minuti. La prima, invece, contava dieci appuntamenti. In Italia la serie tv sarà distribuita da Sky in prima serata e in streaming su NowTv.