È terminata quest’oggi la prima stagione di House of The Dragon. La serie tv, prequel di Game of Thrones, ha già conquistato milioni e milioni di spettatori di tutto il mondo, che ora non attendono altro che l’uscita della seconda stagione.

Ricordiamo che lo spin-off del Trono di Spade è ambientato ben 170 anni prima della nascita della principessa Daenerys di casa Targaryen, e che racconta le lotte intestine alla casata, partendo dal regno di Viserys I.

House of The Dragon 2, quando uscirà la seconda stagione della serie tv e di cosa parlerà

Sarah Hess, la sceneggiatrice della serie tv più amata del momento, House of The Dragon, ha dato qualche anticipazione al pubblico sulla trama e sui personaggi della seconda stagione del prequel di Game of Thrones.

Nello specifico, la sceneggiatrice ha rivelato che in alcuni episodi di House of The Dragon 2 si scaverà nella relazione tra i due amanti Rhaenyra Targaryen e Daemon Targaryen, rispettivamente la principessa figlia di Viserys I e il fratello del re. I due personaggi sono interpretati da Matt Smith e da Emma D’Arcy e già sono diventati la coppia (non di fatto) più amata del piccolo schermo.

Ecco come è finita la prima stagione di House of The Dragon

L’ultimo episodio della serie tv prequel di Game of Throne è andato in onda proprio oggi e sarà visibile su Now Tv anche questa sera.

House of The Dragon parte in media res, durante il regno di Viserys I. Le puntate si concentrano sui conflitti interni della casata Targaryen, in particolare, sui problemi conseguenti la scelta del re di nominare come legittima erede al trono la sua primogenita, la principessa Rhaenyra Targaryen.

Tuttavia, numerosi membri del consiglio ristretto, e dell corte, videro nella decisione del re un affronto alle tradizioni patriarcali, che tramandavano il titolo di Re dei Sette Regni di padre in figlio.

Per questo motivo, dopo aver consegnato in sposta la figlia Alicent Hightower, amica d’infanzia di Rhaenyra, a Viserys I dopo la morte della moglie, e madre della principessa, Ser Otto Hightower, consigliere del re, organizza un colpo di stato per togliere il trono a Rhaenyra e cederlo ad uno dei figli di Alicent.

Quando il re Viserys muore, infatti, Ser Otto e la figlia Alicent, ormai in contrasto con la principessa Rhaenyra e lo sposo Daemon Targaryen, incoronano di nascosto il figlio Aegon II, nuovo re dei Sette Regni.

Attenzione, sconsigliamo di leggere il prossimo paragrafo a chi non ha ancora visto l'ultimo episodio della prima stagione, poiché contiene spoiler.

Riconquistare il Trono di Spade e vendicare il figlio

La prima stagione della serie tv House of The Dragon termina con una dichiarazione di Guerra da parte della principessa Rhaenyra che, insieme allo zio e marito Daemon e con la sorella dell’ormai defunto padre, Rhaenys, dovrà sconfiggere i Verdi, non solo per riconquistare il Trono di Spade, suo di diritto, ma anche per vendicare la morte del figlio Lucerys Velaryon, ucciso da Aemond Targaryen, figlio di Alicent, nell’episodio finale della stagione.

Cosa accadrà in House of The Dragon 2

Insomma, nella stagione 2 di House of The Dragon dobbiamo prepararci ad assistere ad una sanguinosa lotta tra le due fazioni: quella dei verdi, di cui fanno parte Alicent Hightower e il padre Ser Otto Hightower e quella dei Neri, con Daemon, Rhaenyra e Rhaenys.

Ma non solo, poiché come ha rivelato la stessa sceneggiatrice della serie tv Sara Hess a Hollywood Reporter, la seconda stagione del prequel di Game of Throne approfondirà il rapporto dio zio e nipote, Daemon e Rhaenyra, sposati dalla fine del settimo episodio.

Nello specifico, la Hess ha dichiarato che mentre stanno scrivendo la seconda stagione, stanno cercando di capire quale sia la vera natura della relazione tra la principessa e Daemon Targaryen, poiché nel libro di George R.R. Martin, Fire & Blood, ci sono numerosissime interpretazioni a riguardo.

Ricordiamo che George Martin è il padre di entrambi i successi: sia della serie madre “Il Trono di Spade”, che del suo prequel “House of The Dragon”.

Quando uscirà House of The Dragon 2

Secondo le ultime notizie in circolazione, a differenza di Game of Thrones che sfornava annualmente una nuova stagione, House of The Dragon 2 non uscirà prima del 2024, dunque, occorrerà attendere almeno due anni per la seconda stagione.