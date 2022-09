La fine di "House of the Dragon" è scritta già dalle parole di Joffrey Baratheon ne "Il torno di Spade". Chi si ricorda l'episodio quattro della terza stagione? Tutto spiegato in questo articolo!

house of the dragon, PUBBLICATO: 3 ore fa

Lo spin off de “Il Trono di Spade” sembrerebbe avere un finale già preannunciato. Tanto atteso, “House of the Dragon” continua a tenere alta l’attenzione del pubblico. Si è rivelato un vero e proprio gioiello seguendo lo stile della serie TV madre.

Già saprai che è ambientato 200 anni prima degli eventi della prima stagione de “Il Trono di Spade”. Si racconta la vicenda dei Targaryen che, all’epoca, erano al potere dei Sette Regni.

Come la serie TV principale, “House of the Dragon” è tratta dai romanzi di George R.R. Martin, in particolare è ispirata al romanzo “Fuoco e Sangue” che appunto raccoglie tutta la storia della casata dei Targaryen.

Infatti, se hai visto “Il Trono di Spade” saprai per certo che si parla del passato e che alcuni avvenimenti sono già stati raccontati. Ecco perché, possiamo affermare con quasi assoluta certezza, di sapere già cosa avverrà nelle prossime puntate di “House of the Dragon”.

Rhaenyra Targaryen non sopravviverà alla sua stessa famiglia

Di questo si è assolutamente certi nel caso gli autori di “House of the Dragon” vogliano essere estremamente fedeli agli eventi temporalmente successivi raccontati in “Il Trono di Spade”.

Infatti, precisamente nel quarto episodio della terza stagione intitolato “E ora la sua guardia si è conclusa” c’è già un grande spoiler sulla famiglia Targaryen che, per forza di cose, dovrà avvenire nello spin off che, per l’appunto, racconta proprio di questo.

I grandi appassionati, infatti, hanno ricordato le parole di Joffrey Baratheon (interpretato da Jack Gleeson) alla futura sposa Margaery Tyrell (interpretata da Natalie Dormer).

Per avere un po’ di background, Joffrey non era in realtà figlio del re ma figlio dell’incesto tra i fratelli Cersei e Jaime Lannister. Alla morte di Robert Baratheon, Joffrey sale al potere e si rende necessario presto trovare una sposa per la messa al mondo di un erede.

In questo punto, Joffrey sta mostrando i sotterranei della Fortezza Rossa a Margaery. Sempre spinto da una tendenza sanguinosa e crudele, non manca di sottolineare alla giovane alcune cruente vicende che hanno costellato la storia dei Sette Regni.

Proprio nelle tombe, dove sono sepolti gli ex re tra cui anche i Targaryen, spiega:

“Rhaenyra Targaryen fu uccisa da suo fratello, o meglio dal suo drago. La mangiò di fronte agli occhi del figlio di lei. I suoi resti sono sepolti nelle cripte laggiù”

Quando morirà Rhaenyra Targaryen?

Questo ancora non è chiaro in quanto non ci è dato sapere fino a che punto i registi intendono portare avanti la storia dei Targaryen. Infatti, allo stato attuale Rhaenyra (in giovane età interpretata dalla talentuosa Milly Alcock) è ancora in fase di ricerca di un adeguato consorte. Nonostante questo, è già incinta a seguito di un rapporto clandestino e, seppur negli ultimi istanti dell’ultimo episodio le venga sottoposto un infuso abortivo, ancora non siamo certi che perderà il bambino.

Cosa capiamo da tutto questo? Che la sua morte è ancora (forse) lontana. Dalle parole di Joffrey, infatti, ci sono due elementi chiave da tenere a mente:

morirà per mano del fratello

verrà uccisa di fronte al figlio

Come sapere quando Rhaenyra Targaryen verrà uccisa

Per conoscere i dettagli sarà necessario seguire il corso degli eventi che, come ogni serie TV, tenderanno ad un climax crescente per poi arrivare al culmine verso la fine della stagione.

Nel momento in cui il fratello sarà sufficientemente grande, e Rhaenyra avrà partorito un figlio, allora potremmo aspettarci da un momento all’altro questo avvenimento.

In particolare, dalla ricostruzione di Joffrey, parrebbe che il fratellastro in questione sia Aegon II nato dal re Viserys e la regina Alicent. Tenendo presente che il figlio di Rhaenyra si chiamerà Aegon, è immediato presupporre che il potenziale carnefice nascerà successivamente.

Altri elementi che potremmo tenere d’occhio sono le capacità del “fratello” nel cavalcare e comandare i draghi. Nonché segni evidenti di attrito tra i due personaggi.

Essendo che Rhaenyra è stata nominata al trono, non è difficile immaginare che, ad un certo punto, l’erede maschio del re Viserys reclami il proprio diritto ed entri in conflitto con la sorella.

In quale episodio di “House of the Dragon” muore Rhaenyra

Nonostante le anticipazioni sulla storia di Joffrey Baratheon in realtà, non c’è la certezza che la dipartita di Rhaenyra sia, all’interno della storia, il culmine massimo. Infatti, potrebbero avvenire questi tre scenari:

la morte di Rhaenyra è posteriore agli eventi che i registi hanno pensato per “House of the Dragon” e pertanto potrebbe accadere che non la vedremo mai morire

la morte di Rhaenyra è davvero il punto di arrivo dei “House of the Dragon” e quindi potrebbe tranquillamente essere stata pensata per l’ultima puntata