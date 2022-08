Il successo planetario di Game of Thrones sta trascinando anche l'attesissimo prequel, House of the Dragon, in onda in contemporanea con gli Stati Uniti a partire dal 22 agosto. Oltre alla trama avvincente e al cast stellare, a sorprendere i telespettatori appassionati sono soprattutto le location: ambientazioni che rimandano ad un mondo fantastico, sospeso nel tempo e spesso desolato. Un risultato ottenuto senza badare a spese in quanto la serie tv è stata girata in diverse parti del mondo, dalla fredda Inghilterra al caldissimo Marocco.

Se il Trono di Spade ci aveva fatto sognare grazie ai grandi spazi dell’Islanda e al fascino del mare della Croazia, stavolta si cambia location. Ecco la rassegna completa dei luoghi e delle ambientazioni più belle.

House of The Dragon, le location in giro per il mondo

Guardando gli episodi del prequel del Trono di Spade è impossibile non domandarsi dove siano state girate alcune scene particolari, che colpiscono per la bellezza dei paesaggi mozzafiato. Senza dubbio gli effetti speciali fanno la loro parte, ma la natura aiuta a dare alla serie quel tocco in più. Il Trono di Spade aveva visto i personaggi combattere tra Irlanda del Nord, Croazia e Islanda, stavolta invece la HBO ha spostato le riprese in Inghilterra, specialmente nella zona della Cornovaglia e del Devon, nota per le ripide scogliere sul mare blu, i boschi e le ampie pianure spesso nebbiose.

Altre location di spicco si trovano in Spagna. Diversi episodi di House of the Dragon sono girati a Cáceres, antica cittadina situata al centro del Paese e patrimonio UNESCO, famosa per i suoi vicoli suggestivi, stretti e contorti come un labirinto lastricato. Sempre in Spagna è ambientata la scena dell’approdo del Re, precisamente a Estremadura, terra desolata nella parte sud occidentale che oggi è una comunità autonoma.

Le riprese hanno interessato anche il Marocco: diverse scene hanno come sfondo la cittadella fortificata di Ait-Ben-Haddou (anche'essa patrimonio dell'umanità) che con le sue case arroccate e monocolore è stata scelta anche le riprese di alcuni film di fama mondiale, tra questi La mummia e Il gladiatore.

Le parti negli ambienti interni, invece, sono state interamente girate presso i Warner Bros Leavesden Studios di Watford, in Inghilterra.

