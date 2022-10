Avete già avuto modo di vedere l’ultimo episodio di House of the Dragon? Se avete notato, quando Ser Otto Hightower si reca dalla principessa Rhaenyra a Roccia del Drago, le porge una pagina di un libro. Si tratta di un messaggio inviato personalmente da Alicent all’ormai ex amica.

Avete già avuto modo di vedere l’ultimo episodio di House of the Dragon? Se avete notato, quando Ser Otto Hightower si reca dalla principessa Rhaenyra a Roccia del Drago, le porge una pagina di un libro. Si tratta di un messaggio inviato personalmente da Alicent, all’ormai ex amica.

House of the Dragon, l’ultimo episodio lascia tutti a bocca aperta

House of the Dragon è la serie tv prequel di Game of Thrones, ambientata ben 170 anni prima della nascita della principessa Daenerys Targaryen. La serie che vede come protagonisti i Targaryen e le lotte interne alla loro casata, è andata in onda dal 22 agosto 2022 con cadenza settimanale.

L’ultimo episodio della prima stagione è uscito ieri, 24 ottobre 2022 e ha lasciato tutti a bocca aperta. Secondo le ultime indiscrezioni, la seconda stagione della serie tv più amata del momento dovrebbe essere pronta non prima del 2024 e, per questo motivo, i fan di HOTD stanno cercando di recuperare quante più informazioni possibili su ciò che non è stato spiegato nell’ultimo episodio.

Perché Ser Otto Hightower si reca a Roccia del Drago

In particolare, la domanda che tutti si pongono riguarda una scena collocata all’incirca a metà dell’episodio, quando il padre di Alicent Hightower, Ser Otto Hightower si reca con alcune cappe bianche rimaste fedeli ai Verdi a Roccia del Drago, per scendere a patti coi Neri.

Questi, infatti, secondo quanto deciso da Ser Otto e dal Concilio Ristretto, dovrebbero accettare Aegon II - incoronato in assoluta segretezza nel nono episodio - come nuovo Re dei Sette Regni e inchinarsi davanti al suo cospetto.

Se Rhaenyra accetterà, rimarrà la principessa di Roccia del Drago, e i suoi figli saranno tutelati nelle loro rispettive successioni.

Il Primo cavaliere del nuovo Re viene accolto dal marito (e zio) di Rhaenyra, Daemon Targaryen, e dalle Cappe Bianche che, invece, hanno deciso di schierarsi dalla parte dei Neri, rivendicando come unica erede al Trono di Spade, dopo la morte di Viserys I, la Regina Rhaenyra Targaryen - The Black Queen.

Presto arriva sul ponte di Roccia del Drago anche Rhaenyra, a bordo di Syrax.

House of the Dragon, Rhaenyra e il confronto con Ser Otto

Dopo l’entrata trionfale, Rhaenyra ha un acceso confronto con Ser Otto, che rischia di sfociare in un conflitto tra le due diverse fazioni delle Cappe Bianche. La figlia di Viserys I, non solo rifiuta l’offerta di giurare fede al fratellastro Aegon II, ma ricorda al padre della sua ex amica che è lei la vera Regina, e lo priva della spilla da Mano del Re, chiamandolo “traditore”.

Otto Hightower, in cambio, le consegna un messaggio da parte della figlia Alicent. Si tratta di una pagina di un libro.

Presa visione del messaggio, la principessa dà una nuova risposta a Sir Otto: “Approdo del Re avrà la mia risposta domattina.” Cosa significa tutto ciò?

Il messaggio di Alicent a Rhaenyra

Per capire quale sia il messaggio che Alicent ha voluto inviare a Rhaenyra, occorre fare un balzo indietro nel tempo e tornare al primo episodio di House of the Dragon. Alicent e Rhaenyra erano all’epoca della loro giovinezza due amiche legatissime, inseparabili.

Le due ragazze si trovavano in uno dei giardini di Approdo del Re ed erano intente a studiare storia. Nello specifico, si parlava della flotta di Nymeria e della sua navigazione in direzione di Dorne. Rhaenyra era distratta e, per questo, Alicent la riprendeva in modo affettuoso.

La principessa Targaryen, allora, per dimostrare all’amica di essere molto esperta sulla vicenda, nonostante le distrazioni, iniziò a ripetere in modo molto preciso la lezione. Poi, decise di strappare la pagina del libro in questione e la porse ad Alicent, per fare in modo che non la dimenticasse.

Ecco cos’è quella misteriosa pagina che, dopo anni – e dopo nove episodi – ritorna a Rhaenyra. E ancora una volta a far tentennare la principessa è il forte legame di amicizia con Alicent Hightower, la vedova del suo defunto padre. Come finirà tra le due?

Le ultime scene dell’episodio

Nonostante le due donne provino ad andare d’accordo e a non farsi la guerra, c’è sempre qualcosa che va per il verso storto. Secondo quanto accaduto nell’ultimo episodio, nonostante Rhaenyra si sia voluta prendere del tempo per riflettere, pare scontato che nella stagione due inizierà una guerra civile che coinvolgerà i Verdi e i Neri.

Nell’ultimo episodio, infatti, pur non avendo pianificato il gesto, Aemond ucciderà il figlio di Rhaenyra Lucerys. Lucerys Velaryon morirà insieme al suo drago Arrax mangiato da Vaghar, il drago fuori controllo guidato dallo stesso Aemond Targaryen.