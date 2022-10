Avete visto l’episodio 7 di House of the dragon? Avete notato anche voi qualcosa che non andava? Bene, non siete i soli. Numerosissimi spettatori, infatti, si sono lamentati per alcune scene della settima puntata della serie tv spin-off di Game of Thrones perché considerate troppo scure. Non appena terminato l’episodio, i fans di House of the dragon hanno subito twittato le proprie lamentele. La risposta di HBO, che produce e trasmette la serie negli Stati Uniti, però, non si è fatta attendere. Andiamo subito a scoprire cosa è successo.

House of the dragon, scene troppo scure nella settima puntata: HBO risponde

L’episodio 7 è disponibile dalla notte fra il 2 e il 3 ottobre ed è già stato visto da milioni di fans della serie tv madre Game of Thrones, opera di George R. R. Martin. Qualcosa, però, ha innervosito gli spettatori…e non si tratta del personaggio di Alicent! Cosa? Semplice, una serie di scene considerate troppo scure.

Attenzione, prima di proseguire vi segnaliamo che leggendo le prossime righe potrete trovare qualche spoiler, dunque, scegliete se proseguire con la lettura o meno.

Quali sono le scene che hanno fatto arrabbiare maggiormente i fans della serie tv che ripercorre la storia della famiglia Targaryen? Gli spezzoni incriminati sono due:

il primo riguarda lo scoppio della passione tra Rhaenyra e lo zio Daemon Targaryen – personaggi interpretati da Emma D’Arcy e Matt Smith – che si lasciano trasportare dall’attrazione fisica, riprendendo ciò che era stato interrotto per volontà dello stesso Daemon nel bordello di Fondo delle Pulci;





– personaggi interpretati da Emma D’Arcy e Matt Smith – che si lasciano trasportare dall’attrazione fisica, riprendendo ciò che era stato interrotto per volontà dello stesso Daemon nel bordello di Fondo delle Pulci; il secondo, invece riguarda il momento in cui Aemond Targaryen – interpretato da Leo Ashton – decide di cavalcare il drago femmina Vhagar, che prima apparteneva a Laena.

In ambedue le scene di House of the dragon le immagini sono poco illuminate e si ha difficoltà a vedere nitidamente cosa accade.

Come dicevamo poco fa, la sequenza di immagine troppo scure non è stata gradita dagli spettatori, che una volta terminato il settimo episodio hanno provveduto a twittare critiche, chiedendo anche spiegazione alla stessa HBO. Scopriamo insieme come ha risposto quest’ultima.

Scene scure nell’episodio 1x07, HBO risponde

Tanti, tantissimi tweet circolano in rete con le critiche alle troppo scure dell’ultimo episodio, il settimo. “Unwatchable” inguardabile, è l’aggettivo più utilizzato su Twitter per descrivere la puntata.

La risposta di HBO, però, non si è di certo fatta attendere. L’emittente televisiva statunitense ha controbattuto in questo modo ai numerosi commenti – critica e alle richieste di spiegazione:

“We appreciate you reaching out about a night scene in House of the Dragon: Episode 7 appearing dark on your screen. The dimmed lighting of this scene was an intentional creative decision. Thanks!”

Tradotto: “Apprezziamo che ci hai scritto per quanto riguarda una scena notturna in House of the Dragon: Episode 7 che appare scura sullo schermo. L'illuminazione soffusa di questa scena è stata una decisione creativa intenzionale. Grazie!”

Insomma, pare che l’oscurità di “Driftmark” – titolo del settimo episodio della prima stagione – sia stata solamente una scelta creativa dell’emittente.

House of the dragon 1x07, un piccolo riassunto

Scopriamo insieme i punti salienti dell’ultimo episodio andato in onda della serie tv House of the dragon:

Dopo la morte di Laena Velaryon, tutti i personaggi si riuniscono per celebrare il suo funerale. Otto Hightower, padre di Alicent, dopo la morte di Harwin e del padre Lyonel, viene nominato nuovamente primo cavaliere.

Al termine del funerale Rhaenyra decide di richiamare da parte lo zio Daemon e lo rimprovera per averla abbandonata anni prima, dopo la quasi-notte di passione che i due stavano per passare nel bordello di Fondo delle Pulci. Daemon si giustifica dicendo alla principessa che era troppo piccola all’epoca, ma questa controbatte con un “non lo sono più ora” (troppo piccola). Così i due si lasciano andare ad una notte di passione sulla spiaggia.

Il giovane Aemond riesce a scovare e a domare Vhagar, il drago femmina di Laena. Aemond, non senza difficoltà, sale in groppa all’animale e spicca il volo, attirando l’attenzione di tutti, in particolare quella di Baela, che vorrebbe tenere per sé il drago della madre, non avendone uno suo. Da questo momento scatta una rissa, che vede coinvolti anche i figli di Rhaenyra Jaecerys e Lucerys.

Aemond, dopo aver chiamato i figli della principessa “bastardi” viene colpito all’occhio da Lucerys, con un coltello. Il re Viserys chiede spiegazioni ai giovani sull’accaduto e, come al solito, cerca di placare gli animi; ed è proprio in questo frangente che Alicent perde il controllo e, prendendo un coltello in mano, prova ad attaccare il nipote. Per questo, il padre della regina, Otto, si complimenta in privato con la figlia per aver preso finalmente una posizione.

La serata termina con l’arrivo di Laenor, che rischia ormai la vita a causa di Daemon. Lo zio di Rhaenyra, infatti, paga Qarl Correy (amante di Laenor) per uccidere lo sposo della principessa. In realtà, però, Correy simula solo un attacco al principe, poiché entrambi fuggiranno poco dopo via mare.

Nella scena finale si vedono Rhaenyra e Daemon che si sposano sotto gli occhi dei Velaryon, pronti per cominciare la loro guerra contro i Verdi, la fazione che parteggia per Alicen e il padre Otto e che, ricordiamo, ha ormai dalla sua parte anche Vhagar.

