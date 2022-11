House of the Dragon è finita da poco più di due settimane, ma ancora si continua a parlare di Rhaenyra, Daemon e Alicent. I Neri e i Verdi hanno conquistato i nostri cuori, episodio dopo episodio, e ora che la prima stagione è finita, siamo pervasi da quella sensazione di vuoto, tipica quando terminiamo una serie tv che ci ha fatto letteralmente impazzire. Ecco, allora, un articolo adatto a voi, con altre 10 serie simili a HOTD.

House of the Dragon è finita da poco più di due settimane, ma ancora si continua a parlare di Rhaenyra, Daemon e Alicent. I Neri e i Verdi hanno conquistato i nostri cuori, episodio dopo episodio, e ora che la prima stagione è finita, siamo pervasi da quella sensazione di vuoto, tipica di quando terminiamo una serie tv che ci ha fatto letteralmente impazzire. Ecco, allora, un articolo adatto a voi, con altre 10 serie simili a HOTD.

House of the Dragon vi ha conquistato? Ecco altre 10 serie tv simili scelte per voi

House of the Dragon è stato un vero e proprio successo, si pensi che con gli oltre 9.3 milioni di spettatori, il finale della prima stagione della serie tv, l’episodio 1x10, è stato il finale di stagione più visto in assoluto su HBO, dopo il finale di Game of Thrones nel 2019.

L’ultima puntata, andata in onda il 23 ottobre scorso, ha lasciato tutti a bocca aperta e, al contempo, con un senso di vuoto. La domanda sorge spontanea: adesso che è terminata la prima stagione di House of The Dragon, quali altre serie simili possiamo guardare?

Per fortuna, questo genere azione e avventura fantasy è molto popolare e, mentre attendiamo la seconda stagione del capolavoro di Ryan Condal e George R. R. Martin, che sarà a base di lotte intestine fra gli Hightower e i Targaryen, compresi i loro draghi, vi proponiamo non una, ma ben 10 serie tv simili ad House of the Dragon, scelte proprio per voi! Partiamo.

Game of Thrones

Game of Thrones, la serie tv madre da cui parte la stessa House of The Dragon, deve essere assolutamente vista per intero dagli amanti del regno di Westeros. Lasciatevi trasportare da Drogon fra i sette regni, ammirate le lotte tra le case degli Stark, dei Lannister, e cercate di seguire tutti gli intrighi di corte.

HBO ha spiegato che gli spettatori sono in grado di guardare la nuova serie prequel, House of The Dragon, anche senza aver visto Game of Thrones. Questo è vero, ma vi assicuriamo che la conoscenza della serie originale aiuta sicuramente a capire la follia dell'ultimo successo HBO.

Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere

Elfi e nani tornano per una serie prequel della leggendaria epopea fantasy in Rings of Power. Il signore oscuro Sauron sta costruendo il suo esercito, ma la guerriera elfica Galadriel è pronta a tutto pur di fermarlo. Ne conseguono caos e oscurità.

C’è da dire che la serie tv non ha conquistato al 100% il cuore degli spettatori, che si aspettavano qualcosa di un po’ più simile alle precedenti trilogie del Signore degli Anelli e del suo prequel Lo Hobbit. Resta il fatto che le narrazioni e la fotografia vi lasceranno incantati.

La Ruota del Tempo

Missioni pericolose, profezie ed eroi coraggiosi strutturano la serie tv La Ruota del Tempo, un adattamento della serie dei best-seller fantasy di Robert Jordan. La storia riguarda la natura ciclica del tempo e del libero arbitrio, è uscita nel 2021 e gli spettatori attendono la seconda stagione.

Vichinghi: Valhalla

Mentre altre serie tv fantasy stanno andando a ritroso nel tempo per arrivare alle radici della storia, come House of the Dragone e Rings of Power, Vikings sta andando avanti. La serie History composta da sei stagioni sugli esploratori del nord ha avuto un sequel, disponibile sulla piattaforma Netflix, con Valhalla, che è ambientata ben 100 anni dopo la serie originale.

The Crown

Se siete stanchi di draghi, folletti e ambientazioni medievali, potrete lanciarvi su un’altra serie tv che parla di intrighi di corte. Stiamo parlando di The Crown, che ha appena lanciato la sua quinta stagione su Netflix e ha conquistato subito la top 10 delle serie tv più viste del momento. Di cosa parla? La serie drammatizza la storia della monarchia britannica, con protagonisti come Lady Diana, la Regina Elisabella, Principe Carlo (ormai Re) e molto altro.

His Dark Materials

Una giovane ragazza è destinata a liberare il suo mondo dalla morsa del Magistero che reprime i legami delle persone con la magia e i loro spiriti animali noti come demoni. Queste oscure materie è una serie tv fantascientifica disponibile con le sue tre stagioni su Now.

La Regina Serpente

The Serpent Queen è una serie televisiva statunitense che racconta la vita di Caterina de' Medici, la regina di Francia del XVI secolo, che nella serie è interpretata dall'attrice Samantha Morton. La serie tv è stata creata da Justin Haytheed è basata sul libro di saggistica del 2004 Catherine de Medici: Renaissance Queen of France di Leonie Frieda. The Serpent Queen racconta di una quattordicenne che si sposa a corte e alla fine raggiunge il potere, che manterrà per oltre 30 anni.

Black Sails

Se volete abbandonare la terra ferma e viaggiare per mari, Black Sails è la serie tv simile ad House of The Dragon adatta a voi! Si tratta di una serie ambientata nell'isola di New Providence e suddivisa in quattro stagioni che è basata interamente sulle storie dei pirati del romanzo L'isola del tesoro del 1883 di Robert Louis Stevenson.

Roma

Roma è un’altra produzione targata HBO, come il nostro amatissimo House of the Dragon. Si tratta di una serie televisiva drammatica storica creata da John Milius, William J. MacDonald e Bruno Heller. La storia affonda le sue radici nel I secolo a.C., durante il passaggio dalla Repubblica all’Impero.

La serie presenta un cast molto intricato di personaggi, molti basati su figure reali ritrovabili in documenti storici, anche se i veri protagonisti principali sono due soldati: Lucius Vorenus e Titus Pullo.

Serie tv simili a House of the Dragon: The Witcher

Concludiamo la nostra lista delle serie tv simili a House of the Dragon parlando di The Witcher, che racconta la storia di un magico cacciatore di mostri che è destinato a proteggere la principessa Ciri.

Leggi anche: Suspence, tensione e adrenalina, le migliori serie tv thriller da vedere assolutamente