House of the Dragon, prequel dell'amatissima serie tv di Game og Thrones, sta per debuttare finalmente su Sky. Ecco la data d'uscita, dove vedere il trailer e alcune curiosità sulla serie. Ci sarà anche Emma Clarke?

Buone notizie per gli appassionati dell'avvincente saga di Game of Thrones, è stato finalmente rilasciato il trailer di House of the Dragon, il prequel della celebre serie nata originariamente dalla penna di George R. R. Martin e riproposta su schermo da HBO. Ecco tutto quello che sappiamo sulla trama, la data ufficiale del debutto e dove potremo vederla anche in Italia.

House of the Dragon, quando esce e dove vederla in streaming

Manca sempre meno al debutto di House of the Dragon. La serie tv infatti arriverà su Sky il 22 agosto 2022 e per noi in Italia così come per gli altri Paesi in cui è presente la piattaforma, sarà trasmessa in contemporanea con gli Stati Uniti.

House of the Dragon inoltre sarà disponibile anche in streaming on demand, ma almeno per il momento solo su NOW, il servizio offerto dalla stessa Sky. Per adesso possiamo divertirci a scoprire quanti più dettagli su ciò che ci aspetta guardando e riguardando il trailer disponibile su Imbd.

La trama e il cast

La trama non è ancora stata svelata, sappiamo però con certezza che House of the Dragon è l'adattamento del libro di George R. R. Martin dal titolo Fire & Blood, in cui lo scrittore racconta in modo più approfondito la Casa dei Targaryen, la stessa per intenderci, da cui discende la bellissima Madre dei Draghi Daenerys Targaryen.

Rispondiamo subito alla vostra domanda con un no, Emma Clarke, l'attrice che presta il volto a Daenerys, non sarà presente in questo prequel che è infatti ambientato ben 300 anni prima degli avvenimenti che vedranno poi la stessa diventare regina, o meglio "Kahleesi".

Su Wikipedia comunque sono già riportati i nomi di tutti gli attori che faranno parte del cast. Tra questi, quelli che vedremo più spesso saranno Paddy Considine, che interpreterà Re Viserys I Targaryen, Emma D'Arcy, sarà invece la principessa Rhaenyra che nel periodo della sua gioventù sarà interpretata a sua volta anche da Milly Alcock.

Matt Smith sarà il principe Daemon Targaryen e Olivia Cooke sarà invece Lady Alicent Hightower, come il personaggio di Rhaenyra interpretata in gioventù da Emily Carey.

Steve Toussaint reciterà nel ruolo di Lord Corlys Velaryon ed Eva Best sarà invece la consorte Rhaenys. Infine, Fabien Frankel sarà lo spadaccino Ser Criston Cole, Sonoya Mizuno avrà il ruolo di Mysaria e Rhys Ifans quello di Ser Otto Hightower.

Curiosità sulla realizzazione della serie e dove trovarne di simili

La prima stagione di House of the Dragon sarà composta da 10 episodi le cui riprese si sono svolte tra le ambientazioni suggestive del Regno Unito e la Cornovaglia, ma secondo le indiscrezioni alcune scene sono state girate anche in Spagna e in California.

Per la sua realizzazione, lo stimato scrittore ha collaborato con lo sceneggiatore Ryan J. Condal già dietro la sceneggiatura di film in costume e di stampo storico come Hercules (2014), con Dwayne Johnson.

Su Netflix non è presente Game of Thrones e ovviamente non si trova neanche House of the Dragon, che come abbiamo detto verrà trasmessa da Sky.

Gli amanti di prodotti audiovisivi storici e in costume possono però gustarsi la visione di serie e film simili proposti dalla piattaforma della grande N. All'interno del suo catalogo multimediale infatti sono presenti titoli di successo come le serie tratte dai videogiochi come The Witcher, Warcraft e Assassin's Creed o ancora Vikings, e Vikings Valhalla.