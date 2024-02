I Fantastici 5 2 si farà? Arriva la risposta dai vertici Mediaset sul futuro della fiction

La vita degli atleti in preparazione per gli Europei è stato il fulcro della trama dei Fantastici 5, i protagonisti dell'omonima fiction in onda su Canale 5.

Al termine dell'ultima puntata, molti si chiedono se ci possa essere una seconda stagione della fiction: scopriamo insieme la verità.

I Fantastici 5: la fiction Mediaset con Raul Bova

Il pubblico di Canale 5 è rimasto col fiato sospeso fino all'ultimo minuto de I Fantastici 5, la fiction Mediaset con protagonista Raoul Bova assieme a un cast di giovani di talento, tra cui spicca Vittorio Magazzù.

Gli atleti paralimpici e la loro preparazione per gli Europei sono i protagonisti della fiction di Canale 5 che, giunta all'ultima puntata, ha lasciato molte domande in sospeso.

Tante sono le avventure avvenute nel corso della prima stagione: scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le avventure de I Fantastici 5

Nella prima stagione della fiction andata in onda su Canale 5, il pubblico si è potuto affezionare agli atleti paralimpici, la cui preparazione per gli Europei dipende dalla direzione di Riccardo, interpretato da Raoul Bova.

I problemi privati si aggiungono all'allenamento, portando i giovani ragazzi a fare i conti con i loro amori e con i loro sentimenti, a cui il pubblico si è affezionato puntata dopo puntata.

Molti ora si chiedono se possa esserci un continuo de I Fantastici 5: ecco la risposta.

Si farà I Fantastici 5 2? Ecco la risposta

Dopo aver svelato se si farà Imma Tataranni 4, non resta che rivelare il futuro de I Fantastici 5.

L'affetto dimostrato da parte del pubblico fa ben sperare per I Fantastici 5 2, in cui potenzialmente le avventure dei protagonisti potrebbero continuare ed evolversi nel corso della seconda stagione.

È però ancora presto per avere una risposta sicuro: i dirigenti Mediaset non si sono ancora espressi a riguardo ma i milioni di spettatori potrebbero essere un dato rilevante che potrebbe rendere felici gli spettatori.

Tanti sono i messaggi positivi che la fiction ha portato in onda su Canale 5, come lo stesso attore protagonista ha dichiarato.

Raoul Bova e l'importanza de I Fantastici 5

Non solo intrattenimento: la fiction in onda su Canale 5 ha accompagnato le serate degli italiani, i quali hanno potuto assistere alle avventure e alle emozioni dei giovani protagonisti.

Lo stesso Raoul Bova ha dichiarato l'importanza del messaggio della disabilità celato nelle puntate de I Fantastici 5:

Non si può compatire per forza chi è disabile. Soprattutto forse non lo vogliono loro in primis. Anzi, vogliono essere considerate persone normali.

E ancora:

La disabilità, spesso, è quella che abbiamo noi interiormente.

Questo e molti altri temi possono essere trattati in un futuro de I Fantastici 5, aspettando la risposta Mediaset che in questi giorni si occuperà di visionare i dati d'ascolto della prima stagione della fiction.

