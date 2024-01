I Fantastici 5, le incredibili anticipazioni della terza puntata: colpi di scena in arrivo

In arrivo due nuovi episodi della fiction "I Fantastici 5" con Raoul Bova, in onda mercoledì 31 gennaio su Canale 5. Scopriamo le anticipazioni della terza puntata.

Mercoledì 31 gennaio in prima serata su Canale 5 va in onda la terza puntata della fiction "I Fantastici 5". I protagonisti sono Raoul Bova, Francesca Cavallin, Vittorio Magazzù e Chiara Bordi. Nel nuovo appuntamento Alessandra non potrà più negare il suo amore verso Riccardo e sarà molto tormentata e spaventata a causa dei suoi sentimenti. Contemporaneamente, invece, Giorgia scoprirà un'amara verità. Analizziamo nel dettaglio le sorprese inattese che ci riservano le anticipazioni della terza puntata de "I Fantastici 5".

I Fantastici 5, le anticipazioni della terza puntata

Dopo il successo delle prime due serate, è finalmente in arrivo la terza puntata della fiction "I Fantastici 5". Negli episodi precedenti Riccardo Bramanti, dopo essere riuscito a dirigere gli allenamenti della NovaLux scoprirà una sconcertante verità. A sua insaputa, infatti, l'obiettivo primario della società è quello di "scaricarlo" una volta terminati gli Europei.

Nei nuovi episodi della serie televisiva "I Fantastici 5" con Raoul Bova, Riccardo Bramanti si rende conto che i suoi atleti, con il tempo, sembrano perdere l'entusiasmo che contraddistingueva gli allenamenti e le gare precedenti.

Le sedute di allenamento, per questo motivo, saranno via via sempre meno slancianti. Riccardo Bramanti, inoltre, deve convincere gli atleti a partecipare alla staffetta per riuscire a ottenere la qualificazione agli Europei.

Tuttavia, i ragazzi sono troppo presi dai loro problemi:

• Elia cerca la sua madre naturale, che però si sottrae a un possibile confronto

• Giorgia è in difficoltà perché teme di ferire sua sorella

• Laura smetterà di allenarsi dopo aver saputo l'esito del processo legato al ragazzo che ha provocato il suo incidente

• Christian scopre una terribile verità su Isabella

Occorre quindi pensare a un nuovo modo per stimolarli. Christian, in particolare, si offrirà di organizzare una sorpresa per i ragazzi. Per far sì che tutto riesca alla perfezione sarà necessario un grande impegno!

I sentimenti di Alessandra e il segreto di Marzia

I colpi di scena però non finiscono qui. Alessandra Federici, infatti, scoprirà di essere innamorata di Riccardo Bramanti, interpretato da Raoul Bova.

Tuttavia, i suoi sentimenti la spaventano e non sa come poter affrontare la questione. Giorgia Bramanti, nel frattempo, scoprirà un segreto spiacevole.

Intanto, Marzia Giordano cercherà il più possibile di sostenere e proteggere la sorella Amelia dal padre Fernando.

Con l'intrecciarsi delle vicende personali dei giovani atleti, la strada verso gli Europei sarà sempre più in salita. Il tecnico Riccardo Bramanti, di conseguenza, dovrà correre ai ripari soprattutto per ovviare alle pressioni del Presidente della società, sempre più propenso a trovare un sostituto nel breve termine.

Dove vedere la fiction, in tv e in streaming

La terza puntata della serie televisiva "I Fantastici 5" va in onda mercoledì 31 gennaio in prima serata alle 21.20 su Canale 5.

La fiction, inoltre, è trasmessa in contemporanea su Mediaset Infinity. Tramite questa piattaforma sarà anche possibile recuperare le puntate perse in totale comodità. Gli episodi, infatti, potranno essere visti anche in differita.

