I fantastici 5, le incredibili anticipazioni dell'ultima puntata: colpi di scena in arrivo

Dopo l'esito favorevole delle prime puntate, la fiction "I fantastici 5", con protagonisti Raoul Bova, Francesca Cavallin, Vittorio Magazzù e Chiara Bordi, è giunta all'ultima puntata e i fan sono già in trepidante attesa di scoprire tutte le anticipazioni. Il quarto e ultimo appuntamento, in onda mercoledì 31 gennaio alle 21.20 su Canale 5, è composta da 2 episodi.

Sveliamo le anticipazioni scoprendo più nel dettaglio cosa accadrà ai ragazzi della società sportiva Novalux.

I fantastici 5: le anticipazioni dell'ultima puntata

Nell'ultima puntata della fiction "I fantastici 5", Riccardo Bramanti nota che i suoi atleti sembrano via via perdere l'entusiasmo. Gli allenamenti in vista degli Europei paralimpici, infatti, sono ormai privi di slancio.

Tuttavia, i problemi non finiscono qui. Le tensioni familiari e le rivelazioni sorprendenti, infatti, minacciano di sconvolgere l'equilibrio tra i personaggi. Ecco gli eventi che turbano la concentrazione degli atleti:

• Laura è sconvolta dalla rivelazione del responsabile del suo incidente

• Elia cerca disperatamente la sua madre biologica, per essere poi respinto

• i rapporti tra Giorgia ed Elia causano tensioni con Anna

• Marzia lotta per proteggere sua sorella Amelia da situazioni dannose

Serve quindi qualcosa che riporti armonia e competitività tra i ragazzi. E quale miglior occasione per organizzare una sorpresa? Christian si impegnerà per realizzarla, rimboccandosi le maniche.

Contemporaneamente, Alessandra è spaventata per i sentimenti che prova nei confronti di Riccardo Bramanti, interpretato da Raoul Bova. Giorgia, invece, scoprirà una dura verità su Alice, cercando di mettere in guardia Elia, di cui è segretamente innamorata.

Il timore di Alessandra per i sentimenti verso Riccardo

Nella quarta puntata Alessandra Federici sarà molto spaventata e timorosa per i sentimenti che ha iniziato a provare verso Riccardo Bramanti. Quelle emozioni, infatti, la destabilizzeranno, non sapendo come affrontare la situazione.

Ciò nonostante, troverà il coraggio di aprire il suo cuore ed esternare i suoi sentimenti a Riccardo. Tra i due scatterò persino un bacio. Marzia Giordano, nel frattempo, sarà impegnata nel cercare di proteggere in tutti i modi la sorella Amelia dal padre Fernando.

Inoltre, mentre la qualificazione agli Europei si avvicina, gli atleti sono chiamati a mettere alla prova le loro abilità e la loro determinazione.

"Ultima gara": il documentario con protagonisti Raoul Bova e Manuel Bortuzzo

Al termine dell'ultima puntata de "I fantastici 5", alle 23.30 su Canale 5 andrà in onda il documentario "Ultima gara". I protagonisti sono alcuni atleti che interpretano sé stessi. In particolare, si tratta di:

• Manuel Bortuzzo

• Massimiliano Rosolino

• Filippo Magnini

• Emiliano Brembilla

A condurre il documentario è Giorgia Palmas. I 5 ex campioni tornano in acqua diretti da Raoul Bova, che ancora una volta interpreta il ruolo di allenatore. L'obiettivo è raccontare una storia di rinascita e di ritorno alla vita.

A testimoniarlo è in particolare la storia di Manuel Bortuzzo, nuotatore rimasto coinvolto una sparatoria nel 2019 per uno scambio di persona. Quel tragico evento lo ha costretto su una sedia a rotelle, ma la sua tenacia e l'amore per la vita gli hanno dato la forza necessaria a rimettersi in gioco. Non è sempre facile, ma Bortuzzo ha imparato a non lasciarsi abbattere. Non si è mai perso d'animo e ha iniziato così un nuovo, incredibile, capitolo della sua vita.