I fantastici 5, ecco le sorprendenti anticipazioni della nuova fiction con Raoul Bova

Mediaset è la casa di molte fiction che hanno fatto la storia della tv. Basti pensare a Elisa di Rivombrosa, Squadra antimafia o Viola come il mare. Inoltre, è sempre alla ricerca di nuove entusiasmanti sfide per conquistare il pubblico da casa.

Ogni anno il suo palinsesto si arricchisce di nuovi titoli che non hanno nulla da invidiare alla concorrenza. E anche per il 2024 le sorprese non mancano. Tra i titoli più attesi c'è sicuramente "I fantastici 5", una nuova fiction che ha come protagonista l'amatissimo attore Raoul Bova: ecco tutte le anticipazioni.

I fantastici 5, quando esce la nuova fiction targata Mediaset

Nonostante sia stata annunciata da diverso tempo, la nuova fiction "I fantastici 5" approda sugli schermi di Canale 5 soltanto a gennaio 2024 e conta in totale di otto puntate. I prossimi 16 e 17 gennaio andranno in onda i primi due episodi.

La fiction è stata presentata all'80esima Mostra del Cinema di Venezia a settembre 2023 e, a luglio, alcune immagini erano state diffuse al Giffoni Film Festival. A produrre la fiction c'è Lux Vide, che appartiene al gruppo Fremantle. I fantastici 5 sarà disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity.

Un cast d'eccezione

Raoul Bova è uno dei protagonisti della fiction di Canale 5, ma non è l'unico. Accanto all'attore, nel cast ci saranno Chiara Bordi, Enea Barozzi, Vittorio Magazzù, Fiorenza D'Antonio, Francesca Cavallin (che in molti ricorderanno nella fiction di Rai 1 Un medico in famiglia), Gianluca Gobbi e Gaia Messerklinger.

Per Raoul Bova si tratta di un ritorno in prima serata, dopo il successo di Buongiorno mamma, la fiction arrivata alla seconda stagione, e dopo aver interpretato Don Massimo in "Don Matteo", su Rai Uno, succedendo a Terence Hill. La serie ha ricevuto critiche positive quando è stata presentata ai Festival di Giffoni e Venezia. E ora non resta che sintonizzarsi su Canale 5 per emozionarsi con questa nuova fiction.

Di cosa parla la fiction? Ecco la trama e le anticipazioni de "I fantastici 5"

La trama ruota attorno alla storia di Riccardo Bramanti, appassionato di atletica, che in seguito alla morte dell'ex moglie si ritrova ad accudire le due figlie, Anna e Giorgia. Le due hanno trascorso alcuni anni in Germania, dove avevano vissuto con la madre, ma ora sono costrette a tornare in Italia e a riallacciare i rapporti con il loro padre.

Riccardo Bramanti riceve una proposta di lavoro da parte del centro sportivo della Nova Lux, che si occupa del settore paraolimpico. A Bramanti vengono affidati quattro allievi: Greta, Marzia (atleta non vedente), Christian (ragazzo che vive sulla sedia a rotelle) ed Elia (ragazzo che ha difficoltà di movimento). L'obiettivo sono i campionati europei che si svolgono da lì a tre mesi. I ragazzi sono molto diffidenti nei confronti del loro allenatore. Inoltre, anche la direttrice del centro sportivo non nutre molta fiducia. Bramanti dovrà superare queste difficoltà per entrare nel cuore dei ragazzi e fare un buon lavoro.