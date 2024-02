"Il Clandestino", quando esce la nuova fiction Rai con Edoardo Leo? Ecco le anticipazioni

"Il Clandestino", nuova fiction targata Rai, è tra i titoli annunciati in occasione della presentazione dei palinsesti dell'anno 2023-2024, tenutasi a Napoli lo scorso luglio. La serie, scritta da Renato Sannio, Ugo Ripamonti e Michele Pellegrini, ha come protagonista Edoardo Leo. La regia, invece, è di Rolando Ravello.

Non ci resta che scoprire quando esce "Il Clandestino" e svelare qualche curiosità sulla trama e sul cast che compone la fiction.

"Il Clandestino", ecco quando esce la nuova fiction targata Rai

La nuova serie televisiva "Il Clandestino" è una collaborazione tra Rai Fiction e Italian International Film. La sua produzione, in particolare, è stata affidata a Fulvio e Paola Lucisano.

La fiction vedrà come protagonista il grande attore Edoardo Leo, che torna sul piccolo schermo dopo aver preso parte alla direzione e alla recitazione di numerosi film al cinema.

Ma quando esce la fiction? Finalmente la data d'uscita è stata resa nota. Il debutto, infatti, è fissato a lunedì 8 aprile 2024, in prima serata su Rai 1.

La fiction, inoltre, è stata presentata dallo stesso Edoardo Leo nella terza serata del Festival di Sanremo.

Trama e anticipazioni

La trama di "Il Clandestino" ruota intorno alla figura di Luca Travaglia, interpretato da Edoardo Leo. Precedentemente era un ispettore capo dell'antiterrorismo, ma ha preso la decisione di abbandonare la Polizia dopo la perdita della moglie in un violento attentato.

Luca Travaglia ha così cambiato la sua vita, trasferendosi a Milano, lavorando come buttafuori nelle discoteche e sviluppando una dipendenza dall'alcol, usato come mezzo per provare ad anestetizzare il dolore.

Tuttavia, il muro che Luca ha costruito tra sé stesso e l'esistenza quotidiana inizia via via a sgretolarsi, soprattutto in seguito all'incontro con una donna.

Si tratta di Palitha, una donna cingalese intraprendente e sopra le righe. Sarà proprio Palitha a cambiare le sorti della vita di Luca Travaglia, convincendolo a fondare un'agenzia investigativa (nonostante fino a poco prima una scelta simile sembrava assolutamente improbabile).

Da quel momento, Luca Travaglia incomincerà una nuova avventura, ritrovando a poco a poco la sua ubicazione nel mondo e facendo affidamento sul suo fiato investigativo.

Un dettaglio è però fondamentale. Luca, infatti, sceglierà di mettersi al servizio degli "ultimi", cioè quelli che la società si rifiuta di vedere, e non dei "pochi". Luca Travaglia diventerà così sempre più conosciuto, non solo nella metropoli milanese, trasformando il suo nome in "Il Clandestino".

Il cast de "Il Clandestino": tutti gli attori della fiction

La nuova fiction Rai, in onda da primavera 2024, vanta un cast d'eccezione. In particolare:

• Edoardo Leo

• Hassani Shapi

• Alice Arcuri

• Fausto Maria Sciarappa

Dove guardare "Il Clandestino" in tv?

La fiction "Il Clandestino" è disponibile su Rai 1 dall'8 aprile con 12 episodi suddivisi in 6 serate. Inoltre, gli episodi saranno resi disponibili anche su RaiPlay e on-demand.