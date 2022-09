Il Grande Gioco è una serie TV che sta per approdare su Sky. Nasce da un’idea di Alessandro Roja, storico interprete di Dandi della celebre serie Romanzo criminale, in collaborazione con Riccardo Grani. È una serie Sky Original prodotta da Luca Barbareschi. Alla regia c’è Fabio Resinaro e Nico Marzano.

Il Grande Gioco: trama e cast ufficiale

La trama si incentra sulla vita di Corso Manni, procuratore di calcio che cade in disgrazia a seguito di un presunto legame con le scommesse clandestine. Fa parte della ISG, la società di procuratori più importante in Italia. Tuttavia, si ritrova in seguito alle accuse di essere immischiato nel calcio scommesse da solo.

L’unico che arriva in suo aiuto è il procuratore Marco Assari. Pian piano si rimette in sesto mettendo le mani sui calciatori Quintana e Antonio Lagioia, ma il CEO della ISG, Dino De Gregorio, gli mette il bastone tra le ruote. Ad aggravare la situazione ci pensa Sasha Kirillov, procuratore della Plustar, che vuole conquistare il mercato calcistico italiano e non solo.

Il cast ufficiale vede Francesco Montanari assoluto protagonista della serie di Sky nei panni di Corso Manni. Al suo fianco figurano: Elena Radonicich nei panni di Elena De Gregorio, ex consorte di Manni e figlia del CEO della ISG, Dino De Gregorio, interpretato da Giancarlo Giannini.

Ci saranno anche Lorenzo Cervasio che sarà Federico De Gregorio, fratello di Elena; Jesus Mosquera Bernal, il quale interpreta il campione di calcio Carlos Quintana; Lorenzo Aloi vestirà i panni di Marco Assari; Giovanni Crozza Signoris sarà il calciatore Antonio Lagioia; e Vladimir Aleksic, che interpreterà Sasha Kirillov.

Quando esce la serie Tv Il Grande Gioco?

La serie tv avrà otto episodi e sarà disponibile a partire da Novembre su Sky e in streaming su Now Tv. La distribuzione internazionale è affidata alla NBCUniversal per conto di Sky Studios. Si potrà guardare Il Grande Gioco in tutti i Paesi in cui è disponibile Sky.

