"Il simpatizzante", ecco quando esce la nuova serie thriller con Robert Downey Jr

Il mondo del cinema e delle serie tv sforna sempre nuovi prodotti innovativi che accolgono attori internazionali. I grandi network come Netflix, Prime Video, HBO e simili sono sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. A essere fonte di ispirazione, spesso, sono i romanzi. I libri, infatti, sono da sempre una fonte inesauribile per la creazione di nuove serie tv.

E proprio da un libro è tratta una nuova serie che si preannuncia un grande successo. HBO, il network che ha accolto tra le altre "Game of Thrones", "Big little lies", "Succession", "The last of us", "Euphoria", "The White Lotus" e "True Detective", ora è pronto ad accogliere "Il simpatizzante": ecco quando esce.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Di cosa parla la nuova serie della HBO 2. "Il simpatizzante", quando esce la serie con Robert Downey Jr. e Sandra Oh 3. Qual è il cast de "Il simpatizzante"?

Di cosa parla la nuova serie della HBO

"The sympathizer" è il titolo della nuova serie in onda su HBO. Il primo teaser della miniserie è apparso nel 2023 e ora finalmente vede la luce. Il simpatizzante prende spunto dall'omonimo libro vincitore del premio Pulitzer, scritto da Viet Thanh Nguyen, autore vietnamita naturalizzato statunitense.

La cultura vietnamita e quella statunitense si mescolano in questa miniserie composta da sette episodi. Si tratta di un thriller di spionaggio con note satiriche che ha come protagonista una spia comunista. Ambientata sul finire della guerra in Vietnam, la spia emigra a Los Angeles e si ritrova a dover vivere da rifugiato. Pensa di potersi rifare una nuova vita, ma in realtà dovrà rivestire i panni di spia anche nel nuovo Paese.

"Il simpatizzante", quando esce la serie con Robert Downey Jr. e Sandra Oh

La serie tv è prodotta, tra gli altri, da Robert Downey Jr. e sua moglie Susan. Proprio Robert Downey Jr. è anche l'interprete che compare con ben quattro ruoli. Si tratta della prima volta in assoluto in cui l'attore ricopre ruoli diversi in una serie tv, un aspetto che darà sicuramente modo di mostrare le sue già note doti attoriali. Dopo il successo di Oppenheimer diretto da Christopher Nolan e tratto dall'omonimo libro, Robert Downey Jr. torna a vestire i panni di protagonista e lo fa nella miniserie "Il simpatizzante".

Il suo volto è totalmente irriconoscibile, grazie all'uso di protesi facciali, parrucche e lenti a contatto, come è possibile constatare dal trailer pubblicato sui canali ufficiali di HBO.

"Il simpatizzante" esce il prossimo 14 aprile su HBO negli Stati Uniti. In Italia non si ha ancora una data ufficiale, l'unica certezza è che va in onda Sky Atlantic e su NowTv in streaming. Si attendono a breve ulteriori aggiornamenti.

Qual è il cast de "Il simpatizzante"?

Nel cast compaiono, oltre all'attore hollywoodiano, anche:

• Sandra Oh, già nota al grande pubblico per aver partecipato ad altre produzioni importanti come "Grey's Anatomy" e "Killing Eve"

• Hoa Xuande

• Fred Nguyen Khan

• Toan Le

• Alan Trong

• Phanxine

• Vy Le

• Duy Nguyen

• Kieu Chinh

• Ky Duyen

Tra i registi della serie tv figurano Park Chan-wook per i primi tre episodi, Fernando Meirelles per il quarto episodio e Marc Munden per gli ultimi tre.