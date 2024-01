Il tatuatore di Auschwitz, la commovente storia vera che ha ispirato la serie tv

Il ricordo dei drammatici avvenimenti nei campi di concentramento di Auschwitz tornano protagonisti nella nuova serie prossimamente in uscita. A ispirare "Il tatuatore di Auschwitz" vi è una commovente storia vera che lascerà gli spettatori col fiato sospeso: scopriamo insieme tutti i dettagli.

"Il tatuatore di Auschwitz", la nuova commovente serie tv

Oltre ai 5 film da vedere in occasione della Giornata della Memoria, anche il mondo delle serie tv decide di contribuire a questa tematica, realizzando una serie prossimamente in uscita.

"Il tatuatore di Auschwitz" è pronta per arrivare sul piccolo schermo, traendo le sue origini dall'omonimo bestseller di Heater Morris, libro che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo.

Una storia di così tanta umanità e sofferenza non si vedeva da tempo nell'ambito televisivo, ricordando uno dei capitoli più tragici in grado di segnare la storia dell'umanità.

La storia vera che ha ispirato "Il tatuatore di Auschwitz"

A dare origine al libro stesso da cui è tratta la serie tv è stata una storia vera, toccante e commovente, che ha visto protagonista - appunto - il "tatuatore di Auschwitz".

La serie è ambientata durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale, all'interno del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, raccontando la storia di Lale Sokolov, ebreo slovacco deportato nel campo nel 1942.

All'arrivo dei tedeschi nella città, Lale si presentò come un giovane forte e robusto, impegnato nella costruzione delle baracche ma, grazie alla sua abilità con le lingue straniere, riuscì a ottenere un particolare incarico all'interno del campo.

Lale divenne così il tatuatore di Auschwitz: il suo compito era quello di marchiare il braccio dei compagni di prigionia con i numeri di identificazione, avendo in cambio razioni extra di cibo, una stanza singola e del tempo libero.

Sarà proprio in questa occasione che Lale incontrerà Gita, ragazza in fila assieme alle altre donne per farsi tatuare il braccio: il loro sarà un vero e proprio colpo di fulmine, vivendo il loro amore nel tragico sfondo dei campi di concentramento.

Le emozioni non mancano nella nuova serie tv prossimamente in onda e il merito è anche di un cast di livello internazionale.

Il cast della serie tv

Oltre alle serie tv in uscita a gennaio 2024, vi sono tante altre novità rilasciate durante l'anno, tra cui "Il tatuatore di Auschwitz", composto da sei episodi in onda su Sky e Now tv.

A prendere parte al progetto vi sono attori molto noti del cinema internazionale: a interpretare il giovane protagonista sarà Jonah Hauer-King, mentre la sua versione adulta verrà portata in scena da Harvey Ketel.

Nei sei episodi saranno presenti anche altri protagonisti:

• Melanie Lynskey sarà Heater Morris, l'autrice da cui è stata tratta la serie tv

• Anna Próchniak è Gita Furman

• Jonas Nay è Stefan Baretzki

Non resta allora che aspettare la data di uscita ufficiale de "Il tatuatore di Auschwitz" e lasciarsi travolgere dalla commozione.

