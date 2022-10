Inverso è una delle novità del palinsesto di questa nuova stagione autunnale. Il titolo in lingua inglese è The Peripheral, tratto dall’omonimo romanzo uscito nel 2014 (in Italia nel 2017) scritto da William Gibson, uno degli scrittori che ha fondato la sua carriera letteraria sul cyberpunk. Di egenre disptopico e paranormale, Inverso palra di un futuro govenrato dalle macchine e riflette sul rapporto uomo-tecnologia. Sta già spopolando tra gli appassioanti dello streaming.

Trama e cast della nuova serie tv Inverso

Concepito come una sorta di Ritorno al futuro, la trama di questa serie tv originale verte su due protagonisti. Flynne che vive in una piccola cittadina negli Stati Uniti lavorando in un negozio che stampa oggetti in 3D e al contempo interpreta personaggi nei videogiochi. Il tempo di Flynne è il presente.

Dall’altro lato c’è Wilf che dopo una catastrofe che ha causato la decimazione del genere umano, vive a Londra con la lancetta del tempo spostata di 70 anni più avanti. In questo scenario è possibile viaggiare nel tempo grazie a periferiche che si collegano a un server in Cina. Durante un viaggio nel tempo Flynne e Wilf si incontrano e devono risolvere un mistero in una realtà che potremmo definire “metaverso”.

Inverso uscirà il prossimo 21 ottobre 2021 e ha come attrice protagonista Chloë Grace Moretz che interpreta Flynne, mentre Wilf è interpretato da Gary Carr. Il cast ufficiale completo si arricchisce di attori del calibro di Jack Reynor, Julian Moore-Cook ed Eli Goree.

Tra i temi trattati da questo prodotto originale Amazon ci sono la fantascienza, il concetto di mondo virtuale, ma anche la telepresenza, molto usata dai protagonisti. C’è ampio spazio all’intelligenza artificiale e ai robot che hanno un ruolo chiave.

Dove vedere la nuova seriein streaming

La serie tv Inverso sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video. È prodotta da Amazon Studios in collaborazione con Warner Bros e Kilter Films, la casa di produzione di Jonathan Nolan, fratello di Christopher, regista pluripremiato che ha diretto, fra gli altri, Inception, Il cavaliere oscuro e Interstellar. Inverso, altrimenti noto come The Peripheral, sarà composta da otto episodi.