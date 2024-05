C’è grande attesa per la nuova serie tv Iris, con protagonisti Niamh Algar e Tom Hollander. Le riprese inizieranno a breve, nella nostra bellissima Sardegna. Vediamo dove vederla, qual è la trama e chi sono gli attori che arricchiscono il cast.

Iris, la nuova serie tv: dove vederla e qual è la trama

Tom Hollander, già visto e apprezzato in titoli come The White Lotus e Feud: Capote vs. The Swans, e Niamh Algar di Mary & George e The Virtues, saranno protagonisti di una nuova serie tv molto attesa. Stiamo parlando di Iris, prodotta da Sky Studios e Fremantle, che andrà in onda su Sky e in streaming NOW nel Regno Unito, in Irlanda, in Italia, in Germania, in Svizzera e in Austria. Le riprese iniziano nel mese di maggio 2024, nella nostra bellissima Sardegna.

Scritta e creata da Neil Cross, lo stesso che ha dato vita a Luther, serie vincitrice del Golden Globe Luther, con Susan E. Connolly e Ian Scott McCullough, Iris vede in regia Terry McDonough, apprezzato per Breaking Bad e Better Call Saul. Di genere thriller, racconta la storia di Iris Nixon, una donna senza radici e amante degli enigmi che ruba un codice misterioso al filantropo Cameron McIntyre. Ha poco tempo per decifrare ciò che ha in mano, prima che qualcuno possa trovarla.

Iris ha dalla sua parte una grande intelligenza e un certo fascino, ma riuscire a capire cosa dice il codice sembra un’impresa. Cosa c’è in ballo? Perché farebbe di tutto per decifrare il messaggio? La tensione è alle stelle e anche gli spettatori si ritroveranno a vivere un’avventura al cardiopalma. Neil Cross ha dichiarato:

Tutto quello che volevo era fare uno show che avrei voluto guardare. Quello di Iris è uno spettacolo d’avventura impenitentemente eccitante, spiritoso e guidato dall’inseguimento e presenta un personaggio principale che non credo abbiamo mai incontrato prima in TV. Con Niamh Algar e Tom Hollander che danno vita a queste personalità complesse, insieme alla regia di Terry McDonough, non potrei essere più entusiasta di condividere questo mondo e questi personaggi.

Iris: il cast della nuova serie tv Sky Original

La protagonista della serie tv Iris si rende conto di avere tra le mani un codice pericoloso, che proprio lei ha involontariamente sbloccato. Potrebbe cambiare il mondo, motivo che la spinge a crearsi una nuova identità. Così diventa Ms Brooks, tutrice di Joy, la figlia di una famiglia benestante della costa sarda. Questo suo escamotage, però, potrebbe trasformarsi in un’arma a doppio taglio.

In attesa di vedere in tv la nuova serie di Sky Original, diamo un’occhiata al cast. Oltre all’attrice irlandese Niamh Algar e all’attore britannico Tom Hollander, troviamo: Meréana Tomlinson (The Trials), Sacha Dhawan (The Great, Doctor Who), Maya Sansa (Buongiorno, notte, Bella addormentata), Peter Sullivan (Poldark, I Borgia) e Debi Mazar (Younger, Entourage).