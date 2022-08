In un'epoca in cui si parla tanto e in egual misura ci si batte per l'inclusività l'Universo Marvel presenta il suo primo personaggio interpretato da una drag queen. Si tratta senza dubbio di un primato storico per la casa cinematografica che da vita ai fumetti più famosi, segno che si stanno abbattendo sempre più tabù sul gender.

Il cinema infatti è sotto molti punti di vista specchio della società e se questa cambia e si evolve, anche il primo lo farà di conseguenza. L'ennesimo esempio lo vedremo in Ironheart quando uscirà. Per ora, ecco tutte le informazioni che abbiamo a riguardo.

La prima drag queen nella MCU, chi è Shea Couleé

Lo abbiamo già accennato. Sarà appunto Ironheart a dare spazio a quello che sarà ricordato d'ora in avanti come il primo personaggio drag della Marvel Cinematic Universe. Si tratta si Shea Couleé e il nome non risulterà certo nuovo agli spettatori dei reality targati Discovery.

Si tratta di una delle drag queen più amate dal pubblico di RuPaul's Drag Race, reality show statunitense basato su una competizione tra drag queen arrivato anche da noi inizialmente con la sua versione originale.

Successivamente per condurre la versione italiana è stato scelto Tommaso Zorzi influencer instagrammer ed ex vincitore del Grande Fratello Vip, che si è sempre dichiarato grande fan del programma. Al momento comunque, non si sa ancora quale sia il ruolo della Couleé nella serie tv.

Di cosa parlerà Ironheart e quando e dove vedere la serie tv

Anche per quanto riguarda la trama della serie abbiamo poche informazioni. Sappiamo che verrà raccontata la storia di Riri, adolescente interpretata da Dominique Thorne (Black Panther: Wakanda Forever), che è stata in grado di creare un'armatura potente come quella di Iron Man e dovrà imparare a usarla.

Per saperne di più dovremo attendere ancora un po' di tempo. La serie tv sarà disponibile con tutta probabilità dall'autunno 2023 per tutti gli abbonati Dinsey Plus.

Come sappiamo infatti, ormai dal lontano 2009 la Disney ha acquisito i diritti sulla società fondata nel 1998 da Martin Goodman e sulla sua piattaforma dedicata allo streaming, tra le più grandi competitors di Netflix insieme a Prime Video, ne propone i tantissimi titoli.

Tutte le altre occasioni in cui la Marvel ha omaggiato la comunità LGBTQ+

La prima volta in cui la MCU ha omaggiato la comunità LGBTQ+ inserendo un personaggio al di fuori dei canoni considerati (erroneamente) "classici" è stata con Aaron Fischer, primo character omosessuale inserito nella miniserie The United States of Captain America e disegnato in origine dalla fumettista transgender Jan Bazaldua.

Da poco inoltre, a entrare a fare parte di questo particolare universo formato da pixels è stata anche Ms. Marvel alias Kamala Khan, la prima eroina musulmana interpretata dalla giovanissima attrice di origini pakistane Iman Vellani.

Insomma, meglio tardi che mai si potrebbe dire, ma con Ironheart l'Universo Marvel si carica di un'altra responsabilità verso il proprio pubblico e fa un ulteriore e importantissimo passo in avanti verso un mondo più aperto e rispettoso davvero di tutti.