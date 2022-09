Su Netflix sta impazzando la serie tv "Il diario di un gigolò" in cui il protagonista è Emanuel, un gigolò appunto, che si ritrova a dover affrontare le conseguenze per aver infranto la prima regola della sua professione: mai innamorarsi delle proprie clienti.

La serie è solo alla prima stagione ma sta già riscuotendo successo tra gli abbonati del colosso dello streaming. E ad attirare l'attenzione del pubblico ovviamente è anche lo sguardo magnetico di Jesus Castro. Ecco allora chi è il bellissimo attore che presta il volto a Emanuel.

Jesus Castro, una biografia dell'attore di Diario di un gigolò

Nato il 19 gennaio del 1993, Jesus Castro ha 29 anni ed è originario di Vejer de la Frontera, in Andalusia. Sulla sua famiglia d'origine abbiamo ancora pochissime informazioni, sappiamo per certo però che Castro non è figlio unico, dopo di lui infatti sono arrivati anche un fratello e una sorella.

Prima di divenire noto anche in Italia, Jesus si è fatto conoscere nell'ambiente cinematografico spagnolo esordendo sul grande schermo per la prima volta nel 2014. Successivamente comunque, come moltissimi altri attori spagnoli, ha trovato in Netflix la sua seconda casa, a livello professionale.

Dove lo abbiamo già visto, gli esordi e la carriera

Quello de "Il diario di un gigolò", dicevamo, non è il primo lavoro di Jesus per Netflix. Sempre nel 2022 infatti lo abbiamo visto anche nel film "Nato 0" e nella serie tv "Cristo y Rey", che nel cast ha anche Jamie Lorente, nientepopodimeno che uno dei celebri volti de "La Casa di Carta", la serie spagnola di successo in cui suddetto attore interpreta Denver.

Dal 2014 l'attività di Jesus Castro nel mondo della recitazione continua senza sosta. Dal suo esordio al 2022 infatti ha preso parte a più di una decina di titoli e sembra intenzionato a farsi conoscere in tutto il mondo!

Tutte le curiosità su Castro, dai social alla vita privata: ecco con chi è stato fidanzato

Come hanno scelto di fare moltissimi altri attori, anche Jesus Castro non è da meno e preferisce non mischiare la sua vita privata e sentimentale con quella professionale. Insomma, possiamo proprio dire che sia ben attento a non commettere il medesimo errore di Emanuel nella serie che lo vede protagonista!

Non sappiamo quindi se a oggi abbia una fidanzata oppure se sia single. Curiosando tra le varie informazioni che si trovano su di lui sul web però, possiamo dire che tra le sue relazioni passate c'è stata quella con la bella modella spagnola Anabel Hernandez.

L'attore non è presente su Facebook, social che sta perdendo terreno per quanto riguarda le nuove generazioni, ma in compenso è molto attivo su Twitter (molto utilizzato dalla gente dello spettacolo soprattutto all'estero) e su Instagram, dove è seguitissimo.

Sul social network dedicato alla fotografia è solito pubblicare scatti professionali e selfie, intervallati da qualche sponsorizzazione. Difficile capire quali siano i suoi interessi attraverso il profilo, possiamo però intuire che sia molto dedito a prendersi cura della propria immagine.