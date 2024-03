In arrivo Kaos, ecco quando esce la nuova serie dark comedy e dove vederla

La mitologia greca è sempre stata fonte di ispirazione per il comparto cinematografico. Da Troy con uno spettacolare Brad Pitt fino alla fiction Hercules che ha tenuto compagnia ai ragazzi negli anni Novanta. Ma ci sono state anche molte produzioni per serie di animazioni, come I cavalieri dello Zodiaco e C'era una volta...Pollon. A segnare una svolta è Netflix, dove arriva una nuova produzione che ha come protagonista la mitologia greca. L'annuncio di questa nuova serie tv è stato dato nel lontano 2018, ma ora è stato rilasciato un nuovo trailer. Ecco quando esce la serie Netflix "Kaos".

Kaos, la trama della nuova serie tv sulla mitologia greca

La cultura del mito greco è al centro della nuova serie tv in uscita su Netflix, anche se ripresentata in una chiave di lettura totalmente inedita, ossia in versione dark.

La trama è ancora tutto top secret, ma è stata divulgata soltanto la logline che racconta di una rivisitazione in chiave comica e contemporanea della mitologia. I temi trattati coinvolgono il potere, la vita nell'aldilà e la politica di genere.

Quando esce Kaos su Netflix?

La nuova serie tv di Netflix non ha ancora una data di uscita ufficiale. Tuttavia, il 19 marzo scorso il network ha rilasciato un trailer che mostra una breve anteprima.

La serie presenta 8 episodi, ciascuno ha una durata di circa 60 minuti. Prodotto da Nina Lederman per All3Media, Tanya Seghatchian e John Woodward per Brightstar, che hanno prodotto la serie tv Chernobyl. Al tavolo degli sceneggiatori, invece, c'è Charlie Covell, che ha già collaborato alla scrittura di un'altra serie tv di successo di Netflix, ossia The end of the F***ing world.

Il cast della serie tv

Il cast di questo nuovo show di Netflix coinvolge molti attori:

• Jeff Goldblum , che si può notare anche nel trailer nei panni di Zeus. In molti lo ricorderanno in Jurassic Park

• Janet McTeer interpreta la moglie di Zeus, Era. L'attrice ha partecipato in passato a produzioni come Ozark. La sua libertà è costantemente minacciata dalle paranoie di suo marito

• Cliff Curtis è Poseidone. Nella mitologia greca Poseidone è il Dio del mare, dei terremoti e delle tempeste. In Kaos la sua preoccupazione riguarda le dimensioni del suo yacht e la vita mondana

• David Thewlis è Ade, fratello di Zeus. Un tempo Ade era il fratello assennato di Zeus, ma ora si trova a dover far fronte alla schiera di morti che devono essere processati

• Nabhaan Rizwan veste i panni di Dioniso. Il figlio di Zeus non ha un buon rapporto con il padre. La mamma Era dovrà far fronte a questa agitazione in famiglia tra il marito e Dioniso

• I quattro mortali che sconfiggeranno Zeus sono: Orpheus, interpretato da Killian Scott (già attore in Dublin Murders), Caneus, interpretato da Misia, Ari, interpretata da Leila Farzad, Riddy, che è interpretata da Aurora Perrineau (già nota al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a Prodigal Son)

Insomma, un cast nutrito per una serie tv che ha tutti i presupposti per avere successo. Dopo House of Guinness, si tratta di un altro colpo messo in canna per il colosso dello streaming. Ora non resta che attendere l'ufficialità della data di uscita.