"La lunga notte", colpi di scena e suspense nella seconda puntata: ecco le anticipazioni

La nuova serie in tre episodi La lunga notte trasmessa su Rai 1 appassiona sempre più gli spettatori: ecco cosa rivelano le anticipazioni della seconda puntata.

La miniserie "La lunga notte" ha conquistato gli spettatori Rai, sempre più curiosi di scoprire le future avventure dei protagonisti: le anticipazioni della seconda puntata sono destinate a lasciare col fiato sospeso. Scopriamo insieme cosa accadrà.

"La lunga notte - La caduta del Duce", la mini-serie Rai sulla fine del fascismo

Grazie anche al talento degli attori protagonisti, tra cui figurano Alessio Boni e Flavio Parenti, "La lunga notte" ha conquistato gli spettatori Rai, coinvolti nelle avventure portate in scena.

La mini-serie racconta la fine del periodo fascista, concentrandosi in particolare sul crollo del regime di Mussolini e raccontando gli eventi accaduti nella notte tra il 24 e il 25 luglio.

La caduta del dominio fascista non era mai stato rappresentato così nel dettaglio sul piccolo schermo e gli spettatori sono già curiosi di scoprire i colpi di scena previsti per la seconda puntata.

"La lunga notte", ecco tutte le anticipazioni della seconda puntata

Tra le fiction Rai più attese del 2024 figura "La lunga notte" che, con i suoi tre episodi, racconta uno dei periodi più importanti della storia d'Italia.

Dopo la rappresentazione del tumulto di Dino Grandi e della sua volontà di rovesciare il Regime fascista, ci immergiamo nelle anticipazioni della seconda puntata, in cui la storia si farà sempre più fitta.

"La lunga notte" rivelerà infatti il destino di Dino Grandi nell'attesa di una posizione da parte del Duce, il quale invece deciderà di revocare l'ordine di arresto dopo aver scoperto della sommossa.

Un ruolo importante lo avrà anche Edda, la figlia del Duce, la quale cercherà le prove delle attività illecite della famiglia Petacci ai danni dello Stato.

Nel frattempo, per la delusione successiva all'incontro con il Re, Dino Grandi decide di rivolgersi direttamente al Principe Umberto. Intanto Mussolini, spinto da Hitler, si prepara a sventrare il piano minaccioso dei traditori.

I colpi di scena del nuovo appuntamento

Non è finita qui: sono ancora molte le avventure che avranno luogo nella seconda puntata della mini-serie "La lunga notte" e il pubblico resterà col fiato sospeso fino all'ultimo minuto.

Nella seconda parte della puntata, il Re avrà un ruolo decisivo, in quanto si scaglierà contro il figlio e il suo piano di rivolta verso Mussolini e i tedeschi, decisione maturata per paura di finire in esilio.

Nel frattempo Dino Grande proverà a stringere un accordo con Galeazzo Ciano mentre Claretta Petacci, venuta a conoscenza di un piano imminente, proverà in tutti i modi ad avvisare Mussolini.

Questo e molto altro avverrà nella seconda puntata di "La lunga notte - La caduta del Duce", in onda martedì 30 gennaio su Rai 1 a partire dalle 21.30.

Leggi anche: 3 motivi per non perderti No Activity: ecco la recensione della serie comedy-poliziesca