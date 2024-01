"La lunga notte. La caduta del Duce": ecco tutte le anticipazioni della nuova serie Rai

Il 29 gennaio inizia la nuova fiction targata Rai La lunga notte - La caduta del Duce, che ha l'obiettivo di rievocare uno dei fatti più importanti e oscuri del XX secolo. In questa serie si uniscono fiction e storia: viene rievocato il Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio 1943. In poche ore la votazione proposta da Dino Grandi (interpretato da Alessio Boni) esautora dal potere Benito Mussolini (Duccio Camerini), cambiando le sorti della Storia italiana. Ecco tutte le anticipazioni della nuova fiction Rai "La lunga notte - La caduta del Duce".

Tutte le anticipazioni de La lunga notte - La caduta del Duce

La nuova serie tv firmata Rai ha inizio il 29 gennaio. Si tratta di una serie composta da 6 episodi, ciascuno della durata di 50 minuti, trasmessi su Rai 1 in prima serata, due per puntata.

Le tre puntate vanno in onda a partire da lunedì 29 gennaio, per poi continuare martedì 30 e mercoledì 31 gennaio.

Interpretata da Alessio Boni, Martina Stella, Aurora Ruffini e Flavio Parenti, è diretta da Giacomo Campiotti. Coproduzione Rai Fiction e Eliseo Entertainment, è prodotta da Luca Barbareschi.

Quando va in onda la prima puntata

La prima puntata di La lunga notte va in onda il 29 gennaio su Rai 1 alle 21.30. È possibile seguirla in contemporanea streaming anche su RaiPlay. Sulla piattaforma Rai è infatti già disponibile il box set di tutti gli episodi.

La fiction della Rai si concentra sulle ultime settimane di vita del regime fascista, prima del voto di sfiducia ottenuto dalla seduta del Gran Consiglio, svoltosi nella notte tra il 24 e il 25 luglio 1943.

Ma come si arrivò a questa fatidica notte e alla votazione di sfiducia? Questo viene narrato nelle sei puntate, cercando di offrire uno scorcio politico delle vicende del periodo. L'obiettivo però è quello di regalarci uno sguardo sulle vite e le scelte dei protagonisti coinvolti, mescolando la Storia alle storie umane.

La trama del primo episodio

Il primo episodio si apre nel pieno della crisi del governo fascista: il 24 luglio 1943 Dino Grandi esce di casa con due granate in tasca, e non sa se farà ritorno. Nello stesso momento Benito Mussolini (Duccio Camerini) riceve un fascicolo riservato, proprio su Grandi.

Tutto ha inizio tre settimane prima: il capo dell'OVRA, la polizia politica, Ugo Ruggeri (Pierpaolo Lovino), ordina l'arresto di Furio Niccolai (Maurizio Donadoni), un vecchio compagno d'armi di Grandi. L'accusa dell'arresto è il suo malcontento nei confronti del regime e del Duce. Per questo, gli uomini dell'OVRA lo uccidono e inscenano un suicidio.

Il figlio (Riccardo De Rinaldis) e la vedova (Manuela Ventura) si rivolgono all'amico Grandi, che nutre qualche dubbio sulla riuscita del regime: visto l'andamento della guerra, i rapporti di forza all'interno del partito e il malcontento della popolazione, l'unica soluzione è destituire il Duce.

Per questa ragione, chiede appoggio a Vittorio Emanuele III (Luigi Diberti) che gli impone di convocare il Gran Consiglio, organo supremo del partito e del regime.

La trama del secondo episodio

Gli Alleati bombardano il Sud Italia, mentre il Duce ordina ai gerarchi fascisti di fare comizi per tenere alto il morale del popolo. Grandi e altri si rifiutano. Il Duce li convoca tutti, Grandi escluso. La principessa ereditaria Maria Josè (Aurora Ruffino), determinata a cercare una via di salvezza per l'Italia, avvia contatti segreti con gli alleati, all'insaputa persino del marito Umberto,.

Dino e la moglie Antonietta (Ana Caterina Morariu) non approvano la scelta di Beatrice di partecipare ai funerali del padre di Italo e intanto Mussolini ordina al suo segretario, Nicola De Cesare (Francesco Rossini), di far arrestare Grandi.

La storia della seduta del Gran Consiglio

È il 10 luglio 1943 quando arriva la notizia dello sbarco in Sicilia degli Alleati. Da quel momento il Sud verrà bombardato. Hitler accusa Mussolini di non essere in grado di fermare l'avanzata delle truppe nemiche nel proprio territorio. In quel clima di incertezza, Dino Grandi, Presidente della Camera dei fasci, intuisce che l'unica salvezza è destituire Mussolini in maniera legittima, convocando il Gran Consiglio. Destituito il Duce, l'Italia verrà affidata alla famiglia Reale e verranno fatti accordi per sancire la pace.

Nessuno sa però che la votazione porterà a un'improvvisa svolta nella Storia, che cambierà le sorti dell'Italia.

Il duce verrà ucciso sul finire della guerra, il 28 aprile 1945 a Giulino, frazione del comune di Tremezzina, in provincia di Como. Morì a causa di colpi di arma da fuoco, colpito insieme all'amante Clara Petacci.