Mediaset, nuova programmazione in arrivo: La Promessa cambia orario, ecco quando vederla

Negli ultimi tempi, per i telespettatori Mediaset che seguono le soap opera del pomeriggio sembra non esserci pace. Dopo Terra Amara, anche La Promessa cambia orario: vediamo da quando e per quale motivo il Biscione ha preso questa decisione.

Mediaset, nuova programmazione: La Promessa cambia orario

Dopo Terra Amara, che dall'appuntamento pomeridiano quotidiano è passata ad una sola messa in onda in prima serata, anche La Promessa cambia orario. La soap opera spagnola, in scena tutti i giorni su Canale 5, è partita un po' in sordina, ma con il tempo è riuscita ad entrare nel cuore dei telespettatori. Nonostante tutto, Mediaset ha pensato di apportare una modifica alla programmazione.

Stando a quanto si apprende da Blasting News, la serie spagnola con protagonisti Jana e Manuel cambia orario a causa della finale di Amici di Maria De Filippi. L'ultima messa in onda del talent è fissata per sabato 18 maggio, quindi La Promessa subirà delle variazioni a partire da lunedì 20 maggio 2024.

Invece che andare in onda dopo il day time di Amici, la soap opera inizierà intorno ale 16:05 e terminerà alle 17:00 per lasciare la linea a Pomeriggio 5. Questo significa che non durerà più 20 minuti come accade adesso, ma quasi un'ora. Tra la fine di Uomini e Donne e l'inizio de La Promessa, anche se non ci sono ancora comunicazioni in merito, ipotizziamo che possa essere piazzata la striscia quotidiana dell'Isola dei Famosi.

Mediaset: La Promessa si allunga di almeno 30 minuti

Le modifiche alla messa in onda de La Promessa potrebbero essere per Mediaset un'arma a doppio taglio: da un lato gli spettatori gioiranno per l'allungamento di almeno 30 minuti, ma dall'altro dovranno abituarsi ad un cambio orario che potrebbe essere anche sfavorevole. Al momento, per quel che riguarda gli ascolti, la soap opera spagnola registra una media quotidiana di 1,8 milioni di spettatori, con uno share tra il 18 e il 20%, con picchi che hanno toccato anche i due milioni.

Il Biscione riuscirà a mantenere questo target? Per ora non è dato saperlo, ma non si esclude che possa scegliere di sostituire La Promessa con Endless Love, la nuova soap turca che ha debuttato da qualche giorno su Canale 5. Come già accaduto in passato con Terra Amara e Un altro domani, Mediaset ha prima testato il gradimento del grande pubblico, poi ha cambiato la programmazione di entrambi i titoli. In un primo momento, era Un altro domani ad interessare maggiormente gli spettatori. Poi, quando è stata modificata la messa in onda, si è invertita la marcia ed è stata Terra Amara a trionfare.

Insomma, il destino de La Promessa è nelle mani del pubblico. Salvo modifiche dell'ultimo minuto, il cambio orario della soap spagnola inizierà dal 20 maggio. La situazione dovrebbe restare invariata fino al termine della stagione di Uomini e Donne. A quel punto, il Biscione dovrà decidere come occupare la fascia oraria che va dalle 14:45 alle 16:00 e non si escludono nuovi cambi di programmazione.