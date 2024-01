"La Storia", spettatori col fiato sospeso: ecco le anticipazioni della seconda puntata

La serie tv tratta dal libro di Elsa Morante ha conquistato gli spettatori, lasciandoli col fiato sospeso in vista della seconda puntata: ecco le anticipazioni de La Storia.

Il debutto su Rai 1 della fiction La Storia, tratta dal romanzo di Elsa Morante, ha conquistato il pubblico con una trama avvincente e molto toccante. La fine della prima puntata ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso, curiosi di scoprire cosa possa succedere nel prossimo appuntamento: scopriamo le anticipazioni della seconda puntata di La Storia.

La Storia, la fiction Rai tratta dal romanzo di Elsa Morante

Pubblicato nel 1974, il romanzo di Elsa Morante ha subito riscosso successo tra i lettori. A dimostrarlo è anche la sua prima trasposizione, realizzata nel 1986 con Claudia Cardinale.

La Rai non perde l'opportunità di mandare in onda la nuova versione, che vede Jasmine Trinca nei panni di Ida Ramundo, maestra elementare che deve fare i conti con le leggi razziali e l'imminente scoppio della Seconda guerra mondiale.

Nel primo appuntamento, lo spettatore conosce la vita di Ida e della sua famiglia, composta dall'esuberante figlio Nino. Tutto sembra scorrere tranquillo, almeno fin al 1941, quando la donna viene stuprata da un soldato tedesco arrivato a Roma.

Da questo tragico episodio verrà alla luce Useppe, bambino che Ida proverà a tenere nascosto, crescendolo in casa con l'aiuto del figlio Nino che, nel frattempo, si arruola con l'esercito fascista.

Il finale di puntata ha visto il bombardamento della città di Roma e ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso, curiosi di conoscere le anticipazioni del prossimo appuntamento, in onda lunedì 15 gennaio.

Le anticipazioni della seconda puntata de La Storia

Ambientata in meravigliose location, La storia giunge alla sua seconda puntata in onda lunedì 15 gennaio, rispondendo a tutti i dubbi degli spettatori.

La prima parte del nuovo appuntamento vedrà le conseguenze del bombardamento avvenuto a Roma, che ha portato alla distruzione della casa di Ida e alla morte del cane Blitz.

Ida e Useppe trovano così un tetto nel rifugio di Pietralata, dove conosceranno la famiglia dei Mille e Giuseppe Cucchiarelli, che Useppe ha soprannominato con simpatia Eppetondo.

Nino, nel frattempo, tornerà a Roma dopo il suo avvicinamento ai Partigiani, coinvolgendo anche Eppetondo nella lotta. Ma non è finita qui: ecco cos'altro accadrà nella seconda puntata.

La storia e l'avvento della base partigiana

Il rapporto tra Nino e il fratello Useppe si farà sempre più stretto, come dimostra la scelta di Nino di portarlo nella base dei partigiani, dove Useppe conoscerà Carulina.

Chiamata con affetto Ulì, la giovane ragazza quindicenne è madre di due gemelline, ma sostiene di non sapere la vera identità del padre e, con la sua allegria, entrerà nel cuore di Useppe.

Nel frattempo, la situazione a Pietralata è sempre più complessa a causa dei tedeschi e della rabbia nei confronti degli italiani, da loro definiti traditori.

Non resta allora che scoprire cos'altro ha in serbo la seconda puntata della fiction Rai La Storia e, per farlo, basterà collegarsi lunedì 15 gennaio su Rai 1.

Leggi anche: "La Storia" è la fiction tratta dall'omonimo libro di Elsa Morante: ecco le differenze