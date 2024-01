La Storia, le anticipazioni della terza puntata rivelano nuovi drammi nella vita di Ida

Non c'è pace nella vita di Ida, la protagonista della fiction di Rai 1 e dell'omonimo romanzo di Elsa Morante. Nella terza puntata nuovi colpi di scena lasceranno i telespettatori con il fiato sospeso. Per Nino guai in vista.

Nuovi tragici eventi sono in arrivo nella terza puntata de La Storia, fiction Rai che ha conquistato il pubblico: le anticipazioni rivelano colpi di scena inaspettati nella vita di Ida, Nino e Useppe. Ecco cosa accadrà nel nuovo appuntamento.

Il successo della fiction "La Storia", tratta dai romanzi di Elsa Morante

Il talento di Jasmine Trinca risplende più che mai nella fiction in onda su Rai 1, tratta dall'omonimo romanzo di successo di Elsa Morante.

Nel primo appuntamento, il pubblico si è immerso nella vita di Ida Ramundo, maestra di scuola elementare, e di suo figlio Nino, giovane esuberante spesso nei guai.

Ida dovrà però fare i conti con un evento devastante: la donna verrà infatti stuprata da un soldato tedesco giunto a Roma, morto successivamente durante la guerra. Dalla violenza subita verrà alla luce Giuseppe, chiamato da tutti Useppe, bambino che Ida proverà a nascondere agli occhi della gente, crescendolo insieme a suo figlio Nino.

Durante il bombardamento nel quartiere San Giuseppe, la casa di Ida verrà distrutta, portando la famiglia a trovare riparo nel rifugio di Pietralata, dove hanno conosciuto la famiglia dei Mille e Cucchiarelli, chiamato con affetto Eppetondo.

Convinto da Nino a entrare nel gruppo dei partigiani, Eppetondo, interpretato da Elio Germano, decide di combattere, andando però incontro alla sua tragica morte.

Tante sono le anticipazioni riguardo la prossima puntata in onda: ecco cosa accadrà.

La Storia, le anticipazioni della terza puntata

La terza puntata, in onda lunedì 22 gennaio su Rai 1, riserva numerose sorprese per gli spettatori della fiction.

Numerose sono le morti causate dal conflitto, anche per via della distruzione delle città e dell'impoverimento della gente: durante l'occupazione nazista, sarà sempre più difficile per Ida trovare da mangiare e non mancheranno le preoccupazioni per il suo bambino, che appare sempre più gracile.

La donna però non si arrende e darà prova di tutta la sua tenacia, lottando giorno dopo giorno a costo di rimanere lei digiuna. Useppe, nel frattempo, attenderà con ansia il ritorno del fratello Nino.

Un barlume di speranza arriva con l'allontanamento dei tedeschi da Roma: le famiglie sembrano ora trovare un attimo di pace, ma non è questo il caso di Ida.

Nino è nei guai: cosa accadrà nella vita di Ida?

Nonostante i tempi grigi dell'occupazione comincino a farsi più distesi, non c'è calma nella vita di Ida. La protagonista, infatti, deve fare i conti con il ritorno del figlio Nino, coinvolto questa volta in azioni di contrabbando, prima di sigarette e poi di armi.

Nel frattempo, Ida proverà a riprendere in mano la sua vita, tornando a insegnare nella scuola elementare e trovando una casa in affitto in cui poter crescere Useppe.

Tanti sono i colpi di scena della terza puntata de "La Storia" e molti coinvolgeranno Nino, che lascerà tutti a bocca aperta: non resta allora che sintonizzarsi su Rai 1 il 22 gennaio.

