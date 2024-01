La Storia, le sconvolgenti anticipazioni dell'ultima puntata: colpi di scena in arrivo

In arrivo gli ultimi due episodi della fiction Rai "La Storia", con Jasmine Trinca e Francesco Zenga. A sconvolgere la trama è la malattia di Useppe e il grave incidente di Nino.

Martedì 23 gennaio alle 21.30 vanno in onda su Rai 1 gli ultimi due episodi di "La Storia", serie televisiva ispirata ai romanzi di Elsa Morante. Il finale di stagione si prospetta pieno di colpi di scena. Nella fiction diretta da Francesca Archibugi, infatti, si scoprirà la presenza di una malattia che colpirà Useppe. Ma non è finita qui. Subito dopo questo evento, Nino subirà un grave incidente. Andiamo quindi a scoprire le anticipazioni dell'ultima puntata della serie televisiva "La Storia".

La Storia, le anticipazioni dell'ultima puntata

Martedì 23 gennaio va in onda l'ultima delle 4 puntate della fiction "La Storia", che riserverà numerose sorprese per gli spettatori appassionati della serie.

Le puntate precedenti si sono concentrate sul personaggio di Ida, interpretato dalla nota attrice Jasmine Trinca. È una donna che, a causa della guerra, dovrà affrontare non poche difficoltà: dopo essere stata violentata da un soldato nazista e dopo la nascita del secondo figlio, la sua casa viene distrutta in un bombardamento e la fame comincia a farsi sentire. Trovare da mangiare è difficile e crescere due figli, da sola e nella miseria, non è affatto facile.

Nel settimo episodio ci sarà grande preoccupazione per la vita di Useppe, figlio di Ida. Quest'ultimo, in particolare, andrà incontro a una situazione di salute complicata.

Useppe, infatti, sarà colpito per via ereditaria dall'epilessia, fenomeno che gli causerà profonde crisi. La madre Ida, per cercare delle soluzioni alla condizione del figlio, si confronterà con i medici.

Parallelamente Nino, di ritorno dal fronte, sarà segnato da un tragico incidente stradale. Questo dimostra ancora una volta che il dolore e la sofferenza non hanno intenzione di abbandonare la famiglia.

Useppe, la malattia e il dolore per la guerra

L'episodio che metterà fine alla serie televisiva "La Storia" sarà ricco di colpi di scena. Nell'ottavo episodio, infatti, Useppe prenderà una decisione drastica, destinata a cambiare per sempre la sua vita.

Deciderà, in particolare, di scappare con Bella. Nel corso della sua fuga incontrerà alcuni vecchi amici, ma farà anche nuove conoscenze.

Ciò nonostante, Useppe non riuscirà a trovare la serenità da lui sperata, perché la sua malattia peggiorerà sempre di più. Ma non è tutto: il dolore provocato dall'orrore della guerra e le perdite vissute continueranno a tormentarlo.

In questi subbugli emotivi, la famiglia si troverà a dover fronteggiare ulteriori eventi, mettendo a dura prova la capacità e la resistenza di far fronte alle difficoltà della vita.

Dove vedere la fiction, in tv e in streaming

Il settimo e l'ottavo episodio della serie televisiva "La Storia" sono trasmessi in prima tv il 23 gennaio alle 21.30, su Rai 1.

Gli episodi della serie, però, sono disponibili anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

