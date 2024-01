La Storia, ecco tutte le imperdibili anticipazioni della nuova fiction di Rai 1

Da lunedì 8 gennaio prenderà il via "La Storia", la nuova fiction in onda in prima serata su Rai 1. La serie è composta da 8 episodi, di poco meno di un'ora, divisi in 4 puntate. Prodotta da Roberto Sessa per Picomedia e in collaborazione con Rai Fiction e Thalie, la serie riporta sullo schermo le vicende della maestra Ida e dei figli Nino e Useppe. Ecco la trama e tutte le attese anticipazioni di "La Storia".

La Storia, trama e anticipazioni della serie tratta da un capolavoro

A 50 anni dall'uscita dell'omonimo romanzo di Elsa Morante (1974) e 38 anni dopo la prima rappresentazione televisiva diretta da Luigi Comencini e interpretata da Claudia Cardinale, torna in televisione "La Storia".

La fiction, che andrà in onda dall'8 al 29 gennaio, parla di una donna come tante, sola e con due figli. La sua storia, con la "s minuscola", si intreccerà però con la Storia con la "S maiuscola", cioè la Seconda Guerra Mondiale, caratterizzata da orrori e violenze.

Ambientata nel quartiere di San Lorenzo, "La Storia" racconta le avventure di Ida Ramundo, interpretata da Jasmine Trinca. Si tratta di una maestra delle scuole elementari rimasta vedova e con un figlio adolescente di nome Nino.

Ida, temendo la deportazione in quanto ebrea, sceglie di tenere nascoste le sue origini. Tuttavia, è vittima di una violenza sessuale da parte di un giovane soldato dell'esercito tedesco.

Dopo questo tragico, scopre di incinta. Mentre il figlio Nino trascorre l'estate al campeggio degli Avanguardisti, Ida sceglie in gran segreto di dare alla luce il bambino, che ha gli stessi occhi azzurri del soldato. Una volta tornato a casa, Nino scopre la verità sul fratellino e la sua reazione è inaspettata. Infatti, se ne innamora e lo soprannomina Useppe.

Da quel momento, la piccola famiglia sarà tormentata dagli orrori della Guerra. Infatti, il bombardamento nel quartiere di San Lorenzo causerà la distruzione della loro casa, costringendo Ida a trasferirsi a Pietralta da sfollata.

Useppe, in attesa che suo fratello Nino torni dal fronte, crescerà accanto alla madre, e una volta tornato dalla guerra, il primogenito di Ida sceglierà di darsi al contrabbando di sigarette e armi, per garantire una vita migliore a Ida e Useppe.

Cast e personaggi della fiction

La protagonista nei panni della maestra di origine ebraica è Jasmine Trinca, che fa ritorno alla sceneggiatura televisiva a 29 anni di distanza da "Cefalonia", miniserie televisiva del 2005.

Al suo fianco, nel ruolo del figlio Nino, troviamo il giovane attore Francesco Zenga. Useppe, invece, da bambino viene interpretato da Christian Liberti, mentre è Mattia Basciani a vestire i panni di Useppe quando è ormai un ragazzo.

Tanti saranno poi i personaggi che accompagnano Ida nel corso della storia: Valerio Mastrandea, Elio Germano, Asia Argento, Lorenzo Zurzolo, Romana Maggiora Vergano e non solo.

Dove vedere "La Storia"

"La Storia" va in onda su Rai 1 in 4 serate da 110 minuti ciascuna dall'8 al 29 gennaio, ogni lunedì alle 21.30.

La miniserie è disponibile anche su RaiPlay in streaming. Il primo episodio, della durata di 50 minuti, è già disponibile in anteprima.

Il boxset contenente tutti gli episodi, invece, sarà rilasciato sulla piattaforma dall'8 gennaio al termine della messa in onda su Rai 1.