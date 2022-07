La strada del silenzio (titolo originale Siopilos Dromost) è una serie tv prodotta in Grecia in onda nella prima serata di Canale 5 a partire da mercoledì 13 luglio 2022. Ecco di cosa parla e tutte le curiosità attorno alla trama. Sapete, per esempio, che si ispira a una celebre fiaba popolare tedesca?

La strada del silenzio, la trama della nuova serie tv in onda su Canale 5

Una piccola cittadina su un'isola del Mar Egeo viene turbata dalla misteriosa scomparsa di alcuni bambini che si trovavano su uno scuolabus. Alla polizia che si occupa del caso sono subito chiare due cose, si tratta di un sequestro e i piccoli malcapitati hanno in comune una cosa: sono tutti figli di famiglie benestanti del posto.

Nonostante queste due informazioni gli agenti sembrano brancolare nel buio e le indagini non sembrano portare da nessuna parte. Almeno fino a quando i rapitori stessi contattano una giornalista nonché zia di due dei bambini rapiti.

I malintenzionati chiedono un riscatto di 100mila euro in cambio della liberazione dei piccoli ostaggi.

Cast ed episodi

Il cast della serie diretta da Bradis Marinakis è composto tutto da attori di origine greca. Stiamo parlando di Antonis Kafetzopoulos, Christos Loulis, Anthi Efstratiadou, Marissa Triantaphyllidou, Nikolas Papagiannis, Vicky Papadopoulou, Giannos Perlegkas e Myrto Alikaki.

Tra i protagonisti principali ci sono invece Dimitris Lalos, Nasos per la serie e Penelope Tsilika, che per La strada del silenzio interpreta invece Thalea Karouzou, la giornalista contattata dai rapitori.

Ma da quante puntate è composta la serie? La storia raccontata si snoda per 13 episodi, ciascuno della durata di 50 minuti circa. Per il debutto nella televisione italiana ne sono previsti ben tre a serata. Come abbiamo già accennato, La strada del silenzio va in onda in chiaro, su Canale 5, ma si può vedere anche in streaming su Mediaset Infinity.

La fiaba che ha ispirato la serie tv e tante altre curiosità

Dietro la trama de La strada del silenzio c'è una fiaba popolare molto conosciuta anche da noi in Italia. Si tratta della fiaba del Pifferaio di Hamelin, nota anche come Il Pifferaio magico.

Le sue orgini risalirebbero al XIV secolo, nello stesso periodo in cui proprio la Germania era devastata dalla peste, la stessa che colpì anche la nostra Venezia che per ricordare la liberazione da questa terribile epidemia ogni anni celebra la Festa del Redentore.

La storia la conosciamo tutti, un uomo arriva ad Hamelin e propone di disinfestarla dai ratti (vettori della malattia) con l'aiuto del proprio piffero magico. Missione compiuta: le piccole bestiole, incantate dal suo suono, lo seguono e finiscono per annegare in un fiume.

Gli abitanti di Hamelin però decidono di non pagarlo e questi per vendetta, così come ha portato via i ratti dalla cittadina, porta via anche tutti i bambini mentre gli adulti dormono.

Come si può notare dallo stesso racconto popolare, l'ispirazione è chiara. Resta solo da chiedersi quali saranno le motivazioni che alimenteranno i rapitori della serie tv. Forse una vendetta contro la gente benestante del posto? Per scoprirlo non ci resta che sederci davanti al televisore!

Per girare La strada del silenzio, la troupe si è divisa tra Atene ed Eleusi.