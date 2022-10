Sono anni che i fan di The Legend of Zelda attendono notizie su una possibile serie tv basata sui videogiochi in questione e forse ci siamo quasi. Ecco i rumors che stanno circolando.

Gli amanti di videogiochi conosceranno certamente la serie di The Legend of Zelda, una delle migliori da decenni ormai che ha sfornato un capolavoro dopo l’altro, da Ocarina of time a Breath of the wild e tanti altri.

Ormai da anni, però, si vocifera anche su una serie live action che possa portare alla luce le avventure di Link, Zelda e tutti gli altri personaggi sottoforma di una serie tv. Purtroppo non si hanno ancora molte certezze i rumors che riguardano Tom Holland riaccendono le speranze dei fan.

Vediamo dunque tutto quello che sappiamo sul cast, dove e quando uscirà.

Uscita, trama e anticipazioni sulla possibile serie tv di The Legend of Zelda

Partiamo prima di tutto col dire che nulla è ancora certo, dunque non possiamo fare altro che dare un’occhiata alle varie supposizioni e sperare che arrivino presto delle conferme o quantomeno degli indizi ufficiali.

Innanzitutto diciamo che la data di uscita è ancora avvolta dal mistero, ma qualcuno suggerisce che la piattaforma su cui uscirà potrebbe essere proprio Netflix, mentre il regista potrebbe essere Adi Shankar, dato che nel 2016 il produttore cinematografico aveva annunciato di stare lavorando “con una iconica compagnia giapponese, per adattare uno dei loro più noti videogame in una serie TV”.

Per quanto riguarda la trama, infine, non si sa ancora su quali parti della storia si focalizzerà la serie tv, se ad esempio partirà dal principio seguendo il filone di tutta la serie o se invece si focalizzerà su un gioco in particolare.

Da Tom Holland ad Emma Watson: ecco il cast stellare secondo i fan

Per quanto riguarda il cast, invece, ci sono dei rumors che riguardano un attore nello specifico, il famosissimo Tom Holland, che ha interpretato il supereroe Spiderman e al momento è impegnato anche sul live action di Uncharted. Si dice infatti che potrebbe essere proprio lui ad interpretare Link, l’amatissimo protagonista di The Legend of Zelda.

Per quanto riguarda gli altri membri del cast, infine, possiamo solo aspettare, ammirando intanto i capolavori dell'artista Danlev, il quale ha pubblicato sul suo profilo Instagram dei poster realizzati da lui sul fanta-casting di The Legend of Zelda, che prevedono:

Tom Holland nei panni di Link

Emma Watson che interpreta Zelda

Idris Elba come Ganon

Maisie Williams nei panni di Saria

Sadie Link in quelli di Malon

Danny DeVito che interpreta Tingle

Meryl Streep nei panni di Twinrova

Jameela Jamil in quelli di Urbosa

Gemma Chan che interpreta Great Fairy

Steve Buscemi nei panni di Dampé

