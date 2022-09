Squid Game potrebbe aver fatto l’acquisto del secolo nel suo cast. Si tratta dell’attore hollywoodiano Leonardo DiCaprio, premio Oscar e Golden Globe, protagonista di pellicole incredibili, quali Titanic, The wolf of Wall Street, Django, Shutter Island, Inception e molte altre. I fan sono in delirio dopo questa indiscrezione che potrebbe unire il mondo di Hollywood a quello del cinema coreano, sempre più apprezzato.

Infatti, negli ultimi anni non c’è stato solo il successo clamoroso della serie tv di Netflix, Squid Game, ma anche la vittoria come miglior film agli Oscar del 2020 di Paranormal, diretto da Bong Joon-Ho. Sulla partecipazione del divo di Hollywood non si hanno certezze, ma ci sarebbe un fondo di verità. Ecco tutto ciò che sappiamo!

Leonardo DiCaprio in Squid Game 3, cosa c'è di vero?

L’attore Leonardo DiCaprio potrebbe prendere parte alla terza stagione di Squid Game 3. A rivelarlo è stato proprio il regista della serie tv, Hwang Dong-hyuk, che durante la serata della consegna degli Emmy Awards a cui ha partecipato, ha fatto alcune dichiarazioni che ha mandato in visibilio i fan.

A proposito dell’attore, Dong-hyuk ha affermato:

"Lui ha già detto varie volte di essere un nostro grande fan. Quindi, se il tempo lo permetterà e ci saranno occasioni favorevoli, forse dovremmo chiedergli di unirsi al gioco. Inoltre, abbiamo già scherzato con lui su questa possibilità".

Squid Game 2: quando esce e trama

Se da un lato ci sono rumors sulla partecipazione di DiCaprio nella terza stagione, dall’altro gli autori sono in fase di scrittura degli episodi della seconda stagione. Le riprese dovrebbero iniziare tra un anno e arriverà ufficialmente nel 2024 su Netflix, il colosso dello streaming che, visto l’enorme successo della prima stagione, ha aumentato il budget a disposizione. Il regista ha sostenuto che i giochi che compariranno nella prossima stagione sono stati già scritti.

Per quel che concerne la trama, c’è il massimo riserbo, ma con molta probabilità si assisterà a un nuovo torneo di giochi. La prima stagione si era conclusa con Seong che intento a ricongiungersi con sua figlia, vede in aeroporto un uomo giocare a ddakji, il gioco con cui era stato adescato per partecipare ai giochi a inizio stagione. Per tale motivo, decide di tornare indietro per cercare di smascherare chi c’è dietro il torneo che porta alla morte dei suoi partecipanti.