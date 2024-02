Il mistero di Mare Fuori 4: ecco cosa dice Edoardo nella lettera destinata a Teresa

I numeri registrati su RaiPlay dopo la messa in onda degli episodi di Mare Fuori sono da capogiro, grazie soprattutto alla passione degli spettatori nei confronti della fiction più amata della Rai.

Tanti però sono i dubbi ancora aperti e uno riguarda la misteriosa lettera che Edoardo scrive alla sua amata Teresa: ecco cosa c'è scritto sul foglio.

La piattaforma di RaiPlay decide di anticipare la classica messa in onda settimanale di Rai 2, pubblicando in anticipo tutti gli episodi che compongono la quarta stagione di Mare Fuori 4.

I risultati registrati in pochi giorni raggiungono vette mai viste prima, dimostrando come i fan siano ancora legati alle vicende che vedono protagonisti i giovani carcerati napoletani, alle prese con la criminalità e al contempo alla ricerca della strada per la redenzione.

Dopo la spiegazione del finale di Mare Fuori 4, vi è però ancora un dubbio che deve essere svelato, ovvero la misteriosa lettera scritta da Edoardo e destinata a Teresa: scopriamo insieme tutti i dettagli.

L'amore tra Edoardo e Teresa, interpretati rispettivamente da Matteo Paolillo e Ludovica Coscione, è stato protagonista di questa quarta stagione, nonostante gli alti e bassi vissuti dai due personaggi.

Nel corso dell'ultima puntata, però, vi è stato un colpo di scena che ha lasciato gli spettatori col fiato sospeso: prima di andare al cimitero, Edoardo ha scritto una lettera a Teresa, poi conservata dietro la cornice di una fotografia.

La ripresa è durata pochi secondi e molti non sono riusciti a leggere cosa avesse scritto Edoardo: non resto allora che svelare il messaggio segreto.

Prima di salutare la sua amata, Edoardo ha voluto lasciare a Teresa un messaggio che ha attirato l'attenzione dei fan.

Sulla lettera altro non c'è scritto che un verso della canzone di Matteo Paolillo che, oltre a essere un attore, è anche un cantante, e il brano in questione è intitolato N'ata poesia:

Le frasi scritte nel dialetto napoletano, sono state tradotte affinché il messaggio possa risultare chiaro:

Come un animale in petto, tu non puoi capire. Non mi dire così perché non è colpa mia se io sono nato per fare la guerra. Se una tigre e una gazzella non possono volersi bene non è colpa mia.