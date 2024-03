Indagini e colpi di scena in Lolita Lobosco 3: ecco le anticipazioni della prima puntata

Luisa Ranieri è pronta per il grande ritorno su Rai 1 e le anticipazioni della prima puntata di Lolita Lobosco 3 lanciano già diversi colpi di scena.

Le indagini di Lolita Lobosco 3 tornano sul piccolo schermo facendo gioire il pubblico di Rai 1: la prima puntata ha in serbo già le prime sorprese e le attese anticipazioni svelano non pochi colpi di scena.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Il ritorno delle indagini di Lolita Lobosco su Rai 1 2. Lolita Lobosco 3, le anticipazioni della prima puntata 3. Dove si trova la Questura di Lolita? 4. Dove si svolgono le indagini di Lolita Lobosco? 5. Quante stagioni ci sono di Lolita Lobosco? 6. Qual è il vero nome di Lolita Lobosco?

Il ritorno delle indagini di Lolita Lobosco su Rai 1

Ritorna su Rai 1 una delle fiction più amate degli ultimi anni, Lolita Lobosco, le cui location hanno affascinato gli spettatori di tutta Italia. Interpretata da Luisa Ranieri, Lolita è il vicequestore di Bari, portando sul piccolo schermo le storie narrate da Gabriella Genisi nei suoi romanzi.

La sua forza e la sua determinazione si scagliano contro un mondo maschile, indagando senza mai fermarsi nei casi che si presentano nel corso delle puntate. Al mondo lavorativo si aggiunge anche la sfera privata, dovendo fare i conti con i suoi sentimenti tra passato, presente e futuro.

Il successo ottenuto con le prime due stagioni confermano così l'affetto da parte del pubblico, felice per il ritorno di Lolita Lobosco su Rai 1.

Lolita Lobosco 3, le anticipazioni della prima puntata

Il cast di Lolita Lobosco, che vede anche la presenza di Lunetta Savino, è pronto a riunirsi per la terza stagione della fiction, in arrivo il 4 marzo su Rai 1.

Il primo episodio, intitolato "Volo Pindarico", segna il ritorno della protagonista sul piccolo schermo, aprendo le sue indagini al pubblico.

La vita di Lolita sembra procedere tranquillamente, fin quando non si recherà presso il campo di volo per rinnovare il suo brevetto da paracadutista: proprio in questo luogo diverrà testimone di un tragico incidente.

Il mistero del paracadute

Il tragico incidente avvenuto sul campo di volo a causa della mancata apertura del paracadute vede protagonista una giovane donna.

A questo segue inevitabilmente l'intervento di Lolita Lobosco, le cui indagini si fanno sempre più intricate per via del passato misterioso della vittima, che porta il vicequestore ad andare ancora più a fondo nel caso.

Alla sfera lavorativa segue però anche quella sentimentale: nel corso della prima puntata, Lolita incontra il gallerista Leon, il quale smuove qualcosa nel suo animo.

Mentre cerca di capire se lui possa essere l'uomo giusto al momento giusto, Lolita deve fare i conti anche con la vita delle persone care che la circondano: il trasloco in una nuova casa vede impegnata Nunzia e, nel frattempo, Forte ed Esposito sono nel pieno del cambiamento.

La situazione si complica con l'arrivo di una chiamata indirizzata a Lolita: questi e molti altri misteri avranno luogo nella prima puntata di Lolita Lobosco 3, in onda il 4 marzo su Rai 1 alle 21.30.

Dove si trova la Questura di Lolita?

La questura in cui si svolgono molte scene della fiction Lolita Lobosco si trova in piazza Palmieri a Monopoli con l'omonimo palazzo che fa da ingresso a quella che il pubblico più fedele orami conosce come la questura della serie.

Dove si svolgono le indagini di Lolita Lobosco?

Mola di Bari, Conversano, San Vito, Monopoli e Pezze di Greco sono alcuni dei principali luoghi in cui si svolgono le riprese di Lolita Lobosco. La Puglia, in generale, è la cornice perfetta di questa serie amatissima dal grande pubblico.

Quante stagioni ci sono di Lolita Lobosco?

Lolita Lobosco conta 3 stagioni. La prima è andata in onda dal 21 febbraio 2021, la seconda dall'8 gennaio al 12 febbraio 2023 e la terza comincia il 4 marzo 2024.

I fan, intanto, sperano che gli sceneggiatori, gli attori e i registi siano pronti a proseguire le avventure del vicequestore e di tutti gli altri personaggi che animano la trama.

Qual è il vero nome di Lolita Lobosco?

Lolita Lobosco, protagonista dell'omonima fiction, è interpretata dalla celebre attrice Luisa Ranieri.