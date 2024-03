Lolita Lobosco 3, misteri e colpi di scena: ecco le anticipazioni della seconda puntata

Luisa Ranieri è da poco tornata sul piccolo schermo nelle vesti di Lolita Lobosco, il vicequestore della città di Bari che deve destreggiarsi in un ambiente tutt'altro che semplice. Nella terza stagione, iniziata lunedì 4 marzo, Lolita deve occuparsi di nuovi casi insieme ai fidati Antonio e Lello. Oltre alle difficoltà legate alla sua professione, la protagonista deve fare i conti persino con gli affari di cuore. Lolita, infatti, conosce un certo Leon, un gallerista che si è appena trasferito a Bari. Tra i due parrebbe esserci una forte intesa, ma inaspettatamente Angelo si rifà vivo. Scopriamo le imperdibili anticipazioni della seconda puntata di Lolita Lobosco 3.

Sommario:

1. Lolita Lobosco 3, tutte le anticipazioni seconda puntata 2. Quando va in onda Lolita Lobosco 3? 3. Quante stagioni ci sono di Lolita Lobosco? 4. Dove hanno girato Lolita Lobosco 3?

Lolita Lobosco 3, tutte le anticipazioni seconda puntata

Nella seconda puntata della serie, Lolita è costretta da Marietta a partecipare a un ballo in maschera. La festa, che si celebra in una maestosa villa, viene organizzata da Alfredo Mari e suo marito Salvatore, che viene trovato senza vita. Le piste da seguire sono molte, ma nessuna porta alla soluzione del misterioso caso. A svoltare le indagini è la testimonianza di Leon.

Nonostante sia ancora molto titubante, Lolita decide di dare una chance all'affascinante gallerista e accetta di uscire con lui. Intanto, Nunzia viene convinta da Trifone ad andare a Parigi per una vacanza. Ma il viaggio si rivela essere diverso da quelle che erano le loro aspettative e finisce addirittura per minacciare la stabilità del loro rapporto.

Anche tra Antonio e Porzia le cose non vanno affatto bene. I due, infatti, sembrano vicini a una separazione. Nel mentre, i due figli di Esposito potrebbero nascere prima del previsto.

I colpi di scena non finiscono qui: Lolita, in un momento in cui ha raggiunto una certa serenità, riceve una tragica notizia. Ma di cosa si tratta? Appuntamento lunedì 11 marzo 2024 per scoprire quali nuove avventure coinvolgono i protagonisti dell'amata serie di Rai 1.

Quando va in onda Lolita Lobosco 3?

La terza stagione de "Le indagini di Lolita Lobosco" va in onda su Rai 1 a partire dal 4 marzo 2024, in prima serata, dalle 21.25. La seconda puntata viene trasmessa lunedì 11 marzo alla stessa ora.

Gli episodi della fiction sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

Quante stagioni ci sono di Lolita Lobosco?

Le indagini di Lolita Lobosco è stata trasmessa su Rai 1 per la prima volta il 21 febbraio 2021. È diretta da Luca Miniero ed è ispirata all'omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi.

Al momento, la serie è giunta alla sua terza stagione ed è composta in totale da 14 episodi.

Dove hanno girato Lolita Lobosco 3?

La fiction Lolita Lobosco è ambientata interamente in Puglia, più in particolare a Bari, e le riprese si sono tenute tra settembre e ottobre 2023.

Il vicequestore Lobosco abita e lavora proprio nel capoluogo pugliese. La sua casa è situata nel quartiere storico della città, mentre la Questura si trova all'interno del Palazzo della Città Metropolitana di Bari.

Le indagini si svolgono a Bari, ma anche in altri comuni della Puglia. Tra le location della serie appaiono città come Monopoli e Polignano a Mare, compresa la frazione di San Vito.