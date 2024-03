Misteri e colpi di scena nella terza puntata di Lolita Lobosco 3: tutte le anticipazioni

"Le indagini di Lolita Lobosco", l'amata fiction di Rai 1, è tornata con la sua terza stagione, iniziata lunedì 4 marzo 2024. Lolita deve occuparsi di tanti nuovi misteri insieme ai fidati Antonio e Lello, e intanto deve affrontare gli affari di cuore.

Lunedì 18 marzo alle ore 21:30 va in onda il terzo episodio della nuova stagione, in cui Lolita rimane sconvolta da un caso di suicidio di una giovane donna. Scopriamo le imperdibili anticipazioni della terza puntata di Lolita Lobosco 3.

In questo articolo riportiamo le domande e risposte più chieste dalla nostra comunità.

Sommario:

1. Lolita Lobosco 3, le anticipazioni terza puntata: un nuovo caso misterioso 2. Lolita Lobosco 3, quante puntate sono? 3. Dove sono state girate le riprese di Lolita Lobosco?

Lolita Lobosco 3, le anticipazioni terza puntata: un nuovo caso misterioso

Nel terzo episodio, intitolato "Terrarossa", Lolita ha a che fare con un caso di suicidio. La persona coinvolta è una giovane imprenditrice agricola e Lolita decide di avviare delle indagini, perché è convinta che si tratti in realtà di un omicidio.

Secondo la poliziotta, qualcuno avrebbe ucciso la donna perché disturbato dalla sua personalità progressista e intraprendente, per poi far passare il tutto per suicidio.

Forte, invece, sostiene che non ci siano prove che testimonino un assassinio e si trova in disaccordo con la sua teoria. Così il rapporto tra lui e Lolita si inasprisce ulteriormente. Infatti, da quando si è trasferito a casa sua, i due discutono tutto il giorno, proprio come farebbe una coppia di vecchia data.

Lolita rischia di perdere una persona cara

Mentre Lolita prosegue le indagini, Lello prende qualche giorno di congedo per prepararsi all'imminente nascita dei gemelli. Trifone, invece, si impegna per chiarire con Nunzia e ottenere il suo perdono.

Infine, Lolita si trova a dover affrontare una nuova sfida, che la porta anche ad allontanarsi da Leon: una persona per lei molto importante sta rischiando la vita. Intanto, Angelo riesce inaspettatamente a tornare nella vita di Lolita.

Lolita Lobosco 3, quante puntate sono?

Le indagini di Lolita Lobosco hanno appassionato molto il pubblico del piccolo schermo, grazie alla trama avvincente e intrigante.

L'investigatrice, donna forte, indipendente e dalla bellezza non comune, ha conquistato i telespettatori, ed è stata capace di superare i pregiudizi, ancora radicati nel nostro Paese, nei confronti delle donne al comando.

La terza stagione della fiction si compone di quattro puntate:

• prima puntata: "Volo pindarico", in onda lunedì 4 marzo 2024

• seconda puntata: "Se vuoi morir", in onda lunedì 11 marzo 2024

• terza puntata: "Terrarossa", in onda lunedì 18 marzo 2024

• quarta puntata: "Un brutto affare", in onda lunedì 25 marzo 2024

Dove sono state girate le riprese di Lolita Lobosco?

Le location di Lolita Lobosco 3 sono dislocate in Puglia, più in particolare a Bari, e le riprese si sono tenute tra settembre e ottobre 2023.

Le indagini si svolgono perlopiù nel capoluogo pugliese, ma anche in altri comuni, come Monopoli e Polignano a Mare, compresa la frazione di San Vito.