M. Il Figlio del Secolo, romanzo con cui Antonio Scurati ha vinto il Premio Strega nel 2019, diventerà presto una serie tv in otto puntate. Lo ha annunciato Sky già lo scorso aprile, ma è solo negli ultimi giorni che la notizia è tornata alla ribalta grazie all'annuncio, reso pubblico durante la Festa del Cinema di Roma, che la regia della serie è stata affidata a Joe Wright, e che sarà Luca Marinelli a prestare il volto a Benito Mussolini. Il libro di Scurati percorre un periodo storico che va da marzo 1919 e fino al 3 gennaio 1925, in un romanzo che lui stesso definisce "documentario" poiché narra attraverso luoghi, date e personaggi mai fittizi, la nascita del fascismo in Italia e l'ascesa di Benito Mussolini.

M. Il Figlio del Secolo, anticipazioni sulla nuova serie Sky

Partendo dal soggetto del libro di Antonio Scurati, bestseller di oltre 800 pagine con più di 120.000 copie vendute, la serie di Sky Studios M. Il Figlio del Secolo ripercorrerà la storia di Mussolini dalla fondazione dei Fasci Italiani fino alla sua ascesa nel mondo politico italiano. Le otto puntate previste, infatti, dovrebbero ripercorrere gli episodi storici di quegli anni fino ad arrivare al momento in cui Mussolini pronuncerà il suo terribile discorso dopo l’omicidio del deputato socialista Giacomo Matteotti nel 1925.

Con questa serie il regista Joe Wright si avvicinerà di nuovo a un personaggio storico cruciale, dopo aver raccontato la storia di Churchill ne L’ora più buia, raccontandone non solo la vita politica, ma anche quella privata. Non mancheranno infatti scene dedicate alle relazioni personali di Mussolini, come quella con la moglie Rachele e l'amante Margherita Sarfatti.

Nel cast di M. Il Figlio del Secolo Luca Marinelli sarà Benito Mussolini

"Talento, originalità e audacia contraddistinguono da sempre i nostri Sky Original, e M., un progetto che abbiamo fortemente voluto, li esprime nella loro più intensa e raffinata accezione. Con questo nuovo titolo vogliamo offrire al nostro pubblico una storia unica, non solo importante ma necessaria, dal successo di Antonio Scurati, nella quale si incontrano il grande talento di un attore carismatico come Luca Marinelli, calato nel ruolo complesso di Mussolini, e la visione di un regista raffinato come Joe Wright". È con queste parole Antonella d'Errico, vicepresidente esecutiva della programmazione di Sky Italia, ha commentato l'annuncio secondo cui l'attore romano sarà il protagonista della serie M. Il Figlio del Secolo.

Marinelli, vincitore del David di Donatello per Lo chiamavano Jeeg Robot e della Coppa Volpi per Martin Eden, è pronto quindi a calarsi in una parte complicata e sfidante, sotto la guida del regista Joe Wright, famoso per i suoi film in costume come Orgoglio e pregiudizio, ed Espiazione. Per il momento quello di Marinelli è il nome principale del cast della serie tratta dal libro di Scurati, ma è plausibile che verremo presto a sapere i nomi degli altri interpreti, visto che le riprese sono in partenza tra poche settimane a Roma, negli studi di Cinecittà.

Quando uscirà M. Il Figlio del Secolo e dove vedere la serie

Le prime riprese della nuova serie Sky M. Il Figlio del Secolo inizieranno a Cinecittà Studios a poche settimane dall'annuncio del regista Joe Wright alla Festa del Cinema di Roma. La serie, divisa in otto puntate, sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, anche se non è ancora certo quando il pubblico potrà vedere gli episodi annunciati. La serie infatti sarà un progetto di grande portata che richiederà un notevole impegno creativo da parte di tutta la troupe.

Nils Hartmann, vicepresidente esecutivo di Sky Studios Italia e Germania, ha dichiarato: "Con la regia di un maestro come Joe Wright e con la guida del testo di Scurati, adattato qui dalla scrittura di Stefano Bises e Davide Serino, siamo pronti a varare un progetto che segna nel nostro percorso creativo e produttivo un ulteriore passo in avanti". Per chi desidera vedere la serie con protagonista Luca Marinelli, quindi, non resta che aspettare il suo arrivo su Sky e NOW.