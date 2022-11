Vi ricordate Lucy, il film del 2014, diretto da Luc Besson dove una giovane Scarlett Johansson interpretava proprio la protagonista? Di recente è stato annunciato che molto presto verrà prodotta una serie tv spin-off, proprio per mano della EuropaCorp e della Village Roadshow.

Curiosi di saperne di più? Scopriamo insieme tutto quello che c'è da sapere sulla data di uscita, il cast e la trama di Lucy e della sua serie spin-off.

Lucy, arriva la serie tv spin-off: data di uscita e cast

Quando uscì nelle sale nel 2014, Lucy battè tutti i record del botteghino, diventando in questo modo la produzione francese con gli incassi più alti di sempre (parliamo di circa 460 milioni di dollari al box office, numeri impressionanti per il cinema francese).

Le notizie su questa nuova produzione per il momento sono pochissime. Sono infatti in molti a domandarsi se a partecipare direttamente al progetto ci sarà anche Luc Besson (regista francese e produttore di grandi successi come il Quinto elemento, Giovanna d'Arco e Léon) o se invece la serie spin off dovrà fare a meno della presenza del regista.

Quello che si sa invece è che alcuni rumor darebbero Morgan Freeman in trattativa per recitare nella serie nel ruolo che già aveva ricoperto nel film, ovvero quello del professor Samuel Norman.

Notizie incerte invece anche per quanto riguarda la data di uscita della serie tv che in questo momento si trova ancora in una fase progettuale del tutto embrionale. Dovremo aspettare ancora un po' per avere notizie certe.

Leggi anche: Le migliori serie tv secondo Quentin Tarantino, tra grandi classici e qualche sorpresa

Lucy: trama del film da cui è tratta la serie spin-off

La società di produzione EuropaCorp si è dunque impegnata nel garantire al pubblico che la serie vedrà presto la luce; scopriamo intanto la trama del film da cui la serie prenderà spunto per sviluppare le varie trame e sotto trame che comporranno poi la serie tv.

Lucy (Scarlett Johansson) è una giovane studentessa, trasferita a Taipei proprio per i suoi studi, insieme al suo fidanzato Richard, che una sera le chiederà di consegnare una misteriosa valigetta al suo posto; Richard in quell'occasione verrà ucciso e Lucy inizierà a lavorare contro la sua volontà come corriere della droga per Mister Jang, un malavitoso narcotrafficante coreano, fino al giorno in cui Lucy si vedrà impiantare una potente droga sintetica e terribilmente potente, direttamente nell'addome, con lo scopo di trasportarla in Europa per poi avviarne la vendita.

La droga però, per errore, entrerà nel suo flusso sanguigno, donando a Lucy la capacità di sbloccare tantissimi poteri e capacità straordinarie in grado di sviluppare in modo esponenziale l'attività del suo cervello, rendendola in questo modo una vera e propria super eroina.

Alla fine del film Lucy raggiungerà il 100% del suo potenziale, evolvendosi in un essere onnipotente; lascerà però una connessione con il mondo reale, attraverso un supercomputer che ha prodotto una memoria flashdrive che Lucy destinerà al professor Samuel Norman (Morgan Freeman).

Aspettiamo ora di vedere come procederà la storia nel corso della serie tv.