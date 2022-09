Torna finalmente la terza parte della serie TV Lupin. Le vicende di Assane nella meravigliosa Francia ed in particolare a Parigi tornano a tenere incollati milioni di spettatori allo schermo. Ispirato alle avventure di Arsenio Lupin, questa è stata sicuramente una delle serie più di successo in streaming del 2021.

La prima parte è uscita nel 2021 ed è composta da 5 capitoli (dal capitolo 1 al capitolo 5) ovvero 5 episodi della durata più o meno di 50 minuti ciascuno. In ciascun episodio si assiste alle avventure del ladro gentiluomo Assane Diop che veste i panni di Arsenio Lupin, che decide di vendicare il padre per un'ingiustizia subita per colpa di una nota famiglia ricca francese. L'enorme successo della serie ha portato nello stesso anno ovvero nel 2021 all'uscita di una seconda parte continuativa della prima. Cinque episodi della durata di circa 45 minuti (dal capitolo 6 al capitolo 10) hanno visto il giovane Assane alla ricerca del figlio Raoul è in continuo lavoro per svelare i crimini della nota famiglia francese e di Hubert. Adesso i fan sono in trepidazione per conoscere la data d'uscita del volume 3. Abbiamo scoperto quando esce, l'attesa sta per finire!

Il primo teaser trailer italiano ed il cast di Lupin 3

Lupin è la prima serie TV francese che è entrata a far parte della Top Ten di quelle più seguite negli Stati Uniti il suo successo è arrivato in meno di 24 ore dall'uscita sulla piattaforma streaming Netflix ha scalato le ditte ed è diventato tra gli show più visti su Netflix in moltissimi paesi del mondo dal Giappone alla Corea al Brasile.

Dopo la trepidante attesa per più di un anno ecco che finalmente è stato annunciato il ritorno della serie TV Lupin 3. Le due parti precedenti sono entrate nella Top Ten di Netflix. Torna così il ladro più amato del mondo, che ha appassionato con le sue avventure. Il terzo capitolo di Lupin è stato annunciato da Netflix che ha pubblicato il primo teaser della nuova stagione. Nella terza parte Lupin vive nascosto lontano da suo figlio e da sua moglie. Essendo per lui molto difficile non vederli e non viverli, decide di tornare a Parigi e proporre loro una vera e propria follia: abbandonare per sempre la Francia e iniziare una nuova vita. Ma purtroppo nulla va mai secondo i piani e dal passato nuovi fantasmi fanno breccia nella vita dei protagonisti.

Lo strepitoso cast vede la partecipazione di Omar Sy, Nicole Garcia, Clotilde Hesme, Ludivine Sagnier, Antoine Gouy, Shirine Boutella e Soufiane Guerrab. la serie è una creazione di George Kay in collaborazione con François Uzan e con la direzione di Ludovic Bernard e Hugo Gélin.

Leggi anche: Le migliori serie tv in arrivo ad ottobre

Quando esce la terza stagione di Lupin

Era stata già annunciata l'uscita della nuova parte di Lupin per fine 2022. Finalmente adesso arriva l'ufficialità. La serie tv Lupin 3 sarà disponibile in prima visione assoluta dall'11 novembre. L'unica piattaforma su cui è possibile prendere visione delle due precedenti stagioni e della nuovissima terza stazione è Netflix. Gli abbonati alla piattaforma potranno vedere tutti gli episodi, a partire dal capitolo.