Intrighi passionali e lavorativi nella seconda puntata di Makari 3: ecco le anticipazioni

L'ex giornalista ha detto basta con i romanzi gialli: è tempo per una nuova svolta nella sua vita. Dice basta anche alle indagini. Il suo proposito, però, durerà poco. Ecco le anticipazioni della seconda puntata di Makari 3.

Sommario:

1. Le anticipazioni della seconda puntata di Makari 3 2. Il successo di Makari 3. Quando ricomincia Makari?

Le anticipazioni della seconda puntata di Makari 3

Nella prima puntata Saverio viene tormentato dal passato, che è tornato a galla sotto forma di due sue ex fidanzate. Ha chiuso i conti con i romanzi polizieschi, e non vuole più nemmeno fare l'investigatore. Ma la morte del marito di una delle sue ex risveglia in lui l'animo investigativo a cui ci ha abituati: non può tirarsi indietro...

La città perfetta

Nella seconda puntata Saverio si reca nell'entroterra siciliano, a Gibellina, dove è stato invitato come moderatore per un'importante conferenza. Subito però, accade un fatto che cambia le carte in tavola: l'organizzatore della conferenza, tale Leone, viene ucciso in circostanze misteriose.

Saverio, con l'aiuto di Piccionello, indaga su questa morte improvvisa. Così vengono a conoscenza del fatto che la città di Gibellina fu completamente rasa al suolo dal fortissimo terremoto del Belice nel 1968. Indagando sul caso, scopriranno che anche la morte di Leone è indissolubilmente legata a quelle scosse di terremoto.

Anche nella terza stagione i colpi di scena si susseguono uno dopo l'altro: Saverio cercherà di districarsi in questi nuovi intrighi lavorativi e passionali.

Se sei un fan incallito di Makari 3 e sei in trepidante attesa di scoprire per filo e per segno che evoluzione prende la trama, non puoi perderti la seconda puntata della fiction. Appuntamento quindi su Rai 1 domenica 25 febbraio 2024, sempre in prima serata.

Il successo di Makari

A cosa si deve il successo di Makari? La storia è avvincente e intrigante ed è degna erede di Montalbano. Non solo: a fare da sfondo a un mix di avventure sentimentali e poliziesche c'è l'incanto della Sicilia, che offre a Makari e ai suoi protagonisti location da sogno.

La Sicilia viene raccontata così in maniera nuova e leggera, slegata dai luoghi comuni che troppo spesso sono rimasti ancorati a una terra che è connubio di tradizioni senza tempo e natura incantevole. Liberandosi da qualsiasi cliché, Makari descrive una Sicilia vera e moderna, dove i dialoghi tra i personaggi sono tutti in italiano, frammentati solo qua e là da qualche termine dialettale per conferire un tocco di autenticità in più al racconto.

Quando ricomincia Makari?

La terza stagione di Makari 3 è ripartita domenica 18 febbraio 2024, tenendo incollati al piccolo schermo 3.997.000 telespettatori, registrando il 22.7% di share e conquistando il primo posto tra i programmi più visti della serata.