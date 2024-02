Ritorno di fiamma per Marilù: ecco tutte le anticipazioni della terza puntata di Makari 3

La famosa serie di successo Makari è tornata in onda su Rai 1 con una terza stagione. Con ascolti eccezionali per il primo e secondo episodio, cosa ci attenderà nel terzo? Ecco le anticipazioni della terza puntata di Makari 3.

Il secondo appuntamento della serie Makari 3 conquista i telespettatori. Circa quattro milioni di italiani, con uno share del 22,6%, si sono sintonizzati per la seconda puntata della fiction di Rai 1. Il terzo episodio sarà in grado di mantenere lo spettatore attaccato allo schermo? Ecco le anticipazioni della terza puntata di Makari 3.

Sommario:

• Le anticipazioni della terza puntata di Makari 3

• Quando va in onda Makari 3?

• Quante puntate ha Makari 3?

• Dove hanno girato Makari 3?

Le anticipazioni della terza puntata di Makari 3

La terza puntata di Makari 3 si intitola Tutti i libri del mondo e si focalizza su uno dei personaggi principali di tutta la fiction, Marilù. La proprietaria del ristorante in cui si ritrovano tutti i protagonisti della serie sarà toccata dalla morte di un personaggio molto vicino a lei, il suo ex fidanzato Nino Ardente.

I due si sono lasciati da molti anni, ma anche con il loro vecchio amore alle spalle, continuano ancora ad avere un rapporto d'affetto e di amicizia. Nino ha perso tutto, sopravvive facendo il venditore ambulante di libri usati. Proprio Marilù cerca di aiutarlo in tutti i modi, fino a quando una mattina, andando a fargli visita, troverà solo il cadavere di Nino.

Cosa può essere successo? Sarà compito di Saverio e Piccionello scoprire cosa si nasconde dietro a questo omicidio.

Inoltre, come si svilupperà il rapporto tra Saverio e la sua fidanzata Suleima? Il loro rapporto inizia a incrinarsi fin dalla terza puntata: riusciranno a risolvere i malintesi o i problemi non faranno che aumentare? Che colpi di scena ci saranno nella penultima puntata?

Quando va in onda Makari 3?

Makari 3 è ripartita domenica 18 febbraio su Rai 1 in prima serata. Con un appuntamento domenicale settimanale, termina domenica 10 marzo.

Dove si possono vedere le puntate?

Le puntate si possono vedere in diretta su Rai 1 sintonizzandosi alle 21.30 circa, oppure nello stesso orario è possibile vedere lo streaming sulla piattaforma di RaiPlay.

Le repliche delle puntate, invece, sono disponibili solamente sulla piattaforma di RaiPlay.

Quante puntate ha Makari 3?

Makari 3 è costituita da 4 puntate, trasmesse a partire dal 18 febbraio 2024 per concludersi il 10 marzo 2024.

Dove hanno girato Makari 3?

Le location principali della serie, come accaduto anche in passato, sono dislocate in Sicilia, nel territorio compreso tra Trapani e San Vito Lo Capo. Lo sfondo dell'intera serie è il Golfo di Macari che accompagna i personaggi in tutte le loro avventure.